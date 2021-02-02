Укравший клюшку хоккеист "Динамо" нашёл новую работу

Напомним, "Динамо" расторгло соглашение с защитником из-за того что тот перед домашним матчем с "Авангардом" украл клюшку лидера "ястребов" Ильи Ковальчука.

Сегодня стало известно, что 28-летний хоккеист до конца сезона заключил контракт со шведским клубом "ХВ-71", который в данный момент занимает 12-е место среди 14 команд в турнирной таблице.

"Умелый защитник, который чем-то напоминает Мэтта Донована. Надёжен как в атаке, так и в защите. Джордан присоединится к нам позже на этой неделе. Мы работаем над тем, чтобы как можно скорее подготовить его к игре", - заявил спортивный менеджер "ХВ-71" Йохан Халт.