"Я нанес Путину смертельную обиду тем, что выжил": выступление Навального в суде после перерыва

"Я хотел бы начать с обсуждения правового вопроса который мне кажется главным и немножко упущенным из этого обсуждения, - начал он. - Вот сидят двое и один из них говорит: "А Давайте посадим Навального за то что он являлся по понедельникам а не четвергам". А второй говорит "А давайте посадим Навального за то что он выйдя из комы сразу не явился.

Но я хотел бы, чтобы все еще раз обратили внимание на то что суть дела заключается в том, чтобы меня посадить по делу по которому я уже был признан невиновным. По делу, которое уже было признано сфабрикованным.

Если мы откроем уголовное право, - ваша честь, я надеюсь, вы делали это пару раз, - мы увидим, что ЕСПЧ является частью (судебной системы России) и его решения обязательны (для исполнения).

Российская Федерация половинчато признала это решение, мне даже выплатили компенсацию по этому делу. Несмотря на это мой брат отсидел 3,5 года в тюрьме. Я по этому делу просидел год под домашним арестом. Когда мой срок заканчивался, меня арестовали и привезли к вам в Симоновский суд.

Давайте немного математики. 2014 год - приговор, а сейчас 2021 год и меня до сих пор продолжают преследовать по этому делу. Почему по этому делу? Уж чего-чего, а недостатка уголовных дел в отношении меня не было. Кому-то хотелось, чтобы с момента пересечения границы я оказался арестантом.

Причина этому - ненависть и страх одного человека, живущего в бункере. Я нанес ему смертельную обиду тем, что выжил. Потом я нанес еще более серьезную обиду: я не спрятался. А потом случилось вообще страшное - я участвовал в расследовании своего собственного отравления.

И мы доказали, что именно Путин совершил это покушение на убийство. И вот это сводит с ума этого маленького вороватого человека в его бункере.

Потому что все убедились что он просто чиновничек, которого случайно поставили на этот пост. Он никогда не участвовал в дебатах. Его единственный способ борьбы - убийство.

В историю он войдет именно как отравитель. Вот знаете, был Александр Освободитель, или Ярослав мудрый. А у нас будет Владимир Отравитель трусов.

Главное в этом процессе - даже не то, чем он закончится для меня. Посадить меня несложно. Главное - то, для чего это происходит: чтобы запугать огромное количество людей.

Одного сажают, чтобы запугать миллионы. Этот процесс, я очень надеюсь, не будет воспринят людьми как сигнал того, что они должны больше бояться. Это же не демонстрация силы, это демонстрация слабости. И миллионы, и сотни тысяч посадить нельзя. Я очень надеюсь, что люди будут осознавать это. А они осознают. Потому что вы не посадите всю страну.

Мы только по количеству миллиардеров в мире растем, все остальное падает. Я сижу в камере и только и слышу по телевизору о том, что подорожало масло, подорожали яйца. Вы этих людей лишили перспектив.

Бывает такое, когда беззаконие и произвол являются сутью политической системы. И это ужасно. Но еще хуже, когда беззаконие и произвол наряжают на себя прокурорскую или судебную мантию.

И долг каждого человека - не подчиняться вам, не подчиняться таким законам. Я как могу борюсь и буду продолжать это делать. Несмотря на то, что сейчас я оказался под контролем людей, которые все обожают обмазывать химическим оружием.

Цена моей жизни - три копейки. Но я буду делать все, чтобы закон восторжествовал.

И я приветствую всех честных людей по всей стране. Кто не боится и выходит на улицы. Потому что у них есть такие же права, как у вас. Эта страна принадлежит им так же, как и вам.