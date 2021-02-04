Обзор ⟩ Чем владеют, сколько зарабатывают, на чем ездят? Новые министры Эстонии

Председатель Партии реформ Кая Каллас и председатель Центристской партии Юри Ратас заключили коалиционный договор в Белом зале замка Тоомпеа. После этого Рийгикогу 70 голосами против 30 дало Каллас полномочия на формирование правительства.

В прошлый вторник правительство принесло присягу в Рийгикогу.

По интернету подписал текст присяги министр экономики и инфраструктуры Таави Аас, который на тот момент находился в самоизоляции как близкоконтактный с носителем коронавируса.

Президент Керсти Кальюлайд назначила на должность министров правительства Каи Каллас. ФОТО: Tairo Lutter

Состав нового правительства Министры Партии реформ Премьер-министр Кая Каллас

Министр финансов Кейт Пентс-Розиманнус

Министр социальной защиты Сигне Рийсало

Министр обороны Калле Лаанет

Министр сельской жизни Урмас Круузе

Министр образования и науки Лийна Керсна

Министр внешней торговли и ИТ Андрес Сутть

Министр юстиции Марис Лаури Министры Центристской партии Министр окружающей среды Тынис Мельдер

Министр культуры Аннели Отть

Министр экономики и инфраструктуры Таави Аас

Министр госуправления Яак Ааб

Министр внутренних дел Кристиан Яани

Министр здоровья и труда Танель Кийк

Министр иностранных дел Эва-Мария Лийметс

Коррупционный скандал Центристской партии

13 января премьер-министр и глава Центристской партии Юри Ратас объявил, что уходит в отставку. Причиной послужило подозрение в коррупционных преступлениях, предъявленное самой партии и ее генсеку Михаилу Корбу.

Согласно подозрению, существовала договоренность о том, чтобы крупный бизнесмен Хиллар Тедер перед муниципальными выборами пожертвует Центристской партии до миллиона евро. Взамен Михаил Корб был должен организовать для проекта Porto Franco право на строительство выезда с парковки на земле, принадлежащей городу Таллинну.