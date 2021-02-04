Обзор ⟩ Чем владеют, сколько зарабатывают, на чем ездят? Новые министры Эстонии

Коалицию Партии реформ и Центристской партии, принесшую присягу на этой неделе, возглавляет первая в Эстонии женщина-премьер Кая Каллас. В правительстве семь женщин и восемь мужчин. Каково их образование, материальное положение и обязательства, читайте подробнее в обзоре Rus.Postimees.
Председатель Партии реформ Кая Каллас и председатель Центристской партии Юри Ратас заключили коалиционный договор в Белом зале замка Тоомпеа. После этого Рийгикогу 70 голосами против 30 дало Каллас полномочия на формирование правительства.
В прошлый вторник правительство принесло присягу в Рийгикогу.
По интернету подписал текст присяги министр экономики и инфраструктуры Таави Аас, который на тот момент находился в самоизоляции как близкоконтактный с носителем коронавируса.
Состав нового правительства
Министры Партии реформ
Премьер-министр Кая Каллас
Министр финансов Кейт Пентс-Розиманнус
Министр социальной защиты Сигне Рийсало
Министр обороны Калле Лаанет
Министр сельской жизни Урмас Круузе
Министр образования и науки Лийна Керсна
Министр внешней торговли и ИТ Андрес Сутть
Министр юстиции Марис Лаури
Министры Центристской партии
Министр окружающей среды Тынис Мельдер
Министр культуры Аннели Отть
Министр экономики и инфраструктуры Таави Аас
Министр госуправления Яак Ааб
Министр внутренних дел Кристиан Яани
Министр здоровья и труда Танель Кийк
Министр иностранных дел Эва-Мария Лийметс
Коррупционный скандал Центристской партии
13 января премьер-министр и глава Центристской партии Юри Ратас объявил, что уходит в отставку. Причиной послужило подозрение в коррупционных преступлениях, предъявленное самой партии и ее генсеку Михаилу Корбу.
Согласно подозрению, существовала договоренность о том, чтобы крупный бизнесмен Хиллар Тедер перед муниципальными выборами пожертвует Центристской партии до миллиона евро. Взамен Михаил Корб был должен организовать для проекта Porto Franco право на строительство выезда с парковки на земле, принадлежащей городу Таллинну.
После отставки премьер-министра и, как следствие, всего правительства Партия реформ и Центристская партия начали коалиционные переговоры. Новое правительство вступило в должность 26 января.