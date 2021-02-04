Чт, 4.02.2021
Навальный - уже политик, и он занимается этим не один год. Я оказалась в этом положении волею судьбы. Я не планировала стать президентом. Светлана Тихановская
Светлана Тихановская
2 мин для прочтения

Обзор ⟩ Чем владеют, сколько зарабатывают, на чем ездят? Новые министры Эстонии

Премьер-министр Эстонии Кая Каллас. ФОТО: Valda Kalnina/EPA/Scanpix

Коалицию Партии реформ и Центристской партии, принесшую присягу на этой неделе, возглавляет первая в Эстонии женщина-премьер Кая Каллас. В правительстве семь женщин и восемь мужчин. Каково их образование, материальное положение и обязательства, читайте подробнее в обзоре Rus.Postimees.

Председатель Партии реформ Кая Каллас и председатель Центристской партии Юри Ратас заключили коалиционный договор в Белом зале замка Тоомпеа. После этого Рийгикогу 70 голосами против 30 дало Каллас полномочия на формирование правительства.

В прошлый вторник правительство принесло присягу в Рийгикогу.

По интернету подписал текст присяги министр экономики и инфраструктуры Таави Аас, который на тот момент находился в самоизоляции как близкоконтактный с носителем коронавируса.

Президент Керсти Кальюлайд назначила на должность министров правительства Каи Каллас. ФОТО: Tairo Lutter

Состав нового правительства

Министры Партии реформ

  • Премьер-министр Кая Каллас
  • Министр финансов Кейт Пентс-Розиманнус
  • Министр социальной защиты Сигне Рийсало
  • Министр обороны Калле Лаанет
  • Министр сельской жизни Урмас Круузе
  • Министр образования и науки Лийна Керсна
  • Министр внешней торговли и ИТ Андрес Сутть
  • Министр юстиции Марис Лаури

Министры Центристской партии

  • Министр окружающей среды Тынис Мельдер
  • Министр культуры Аннели Отть
  • Министр экономики и инфраструктуры Таави Аас
  • Министр госуправления Яак Ааб
  • Министр внутренних дел Кристиан Яани
  • Министр здоровья и труда Танель Кийк
  • Министр иностранных дел Эва-Мария Лийметс

Коррупционный скандал Центристской партии

13 января премьер-министр и глава Центристской партии Юри Ратас объявил, что уходит в отставку. Причиной послужило подозрение в коррупционных преступлениях, предъявленное самой партии и ее генсеку Михаилу Корбу.

Согласно подозрению, существовала договоренность о том, чтобы крупный бизнесмен Хиллар Тедер перед муниципальными выборами пожертвует Центристской партии до миллиона евро. Взамен Михаил Корб был должен организовать для проекта Porto Franco право на строительство выезда с парковки на земле, принадлежащей городу Таллинну.

После отставки премьер-министра и, как следствие, всего правительства Партия реформ и Центристская партия начали коалиционные переговоры. Новое правительство вступило в должность 26 января.

Последние новости

НАВЕРХ
Back