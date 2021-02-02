Luminor перенимает корпоративный портфель другого банка в размере 35 млн евро

В банке отметили, что для Luminor это первая сделка по покупке кредитного портфеля, отражающая стратегическое расширение банка в области кредитования корпоративных клиентов в странах Балтии.

"Приобретение этого крупного портфеля корпоративных кредитов и лизинга знаменует собой важную веху нашего развития, а также обязательство помогать местным предпринимателям", - сказала руководитель отдела корпоративных отношений латвийского отделения Luminor Илзе Золтнере.

Банк свяжется со всеми клиентами Danske Bank, договоры которых перейдут к Luminor.