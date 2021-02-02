Видео ⟩ Спасаясь от полиции, несовершеннолетний получил восемь штрафов и въехал в канаву

В ночь на 29 января, вскоре после полуночи, инспекторы Отдела по особым поручениям, осуществляющие ежедневный мониторинг дорожного движения, зафиксировали в городе Пиньки Бабитской волости автомобиль Nissan, который двигался по улице Юрмалас. В автомобиле находилось несколько молодых людей. Для осмотра машины к ней на ходу приблизились сотрудники правоохранительных органов с включенной "мигалкой" и звуковым сигналом, но водитель увеличил скорость.

В ответ на это полиция потребовала остановить машину, но водитель проигнорировал законные требования полиции. Он продолжил движение по городу по ул. Юрмалас до ул. Ригас, где на запрещающем сигнале светофора сделал поворот направо. При приближении к машине правоохранители неоднократно требовали остановить машину, эта просьба также игнорировалась, и водитель продолжал движение по Лиепайскому шоссе.

Продолжая побег, водитель свернул с трассы на дорогу местного значения, где машина начала скольжение и съехала с проезжей части, где правоохранители и задержали водителя.

Как оказалось, за рулем автомобиля Nissan сидел 17-летний молодой человек. Он нарушил ряд правил, за которые ему придется отвечать перед законом.

Мало того, что водитель транспортного средства не имел права им управлять, с автомобиля были удалены оригинальные номерные знаки,

вместо которых были установлены украденные. Также транспортное средство не было зарегистрировано в установленном законодательством порядке, не проводился государственный технический осмотр, а также не было обязательного гражданского страхования.

Помимо вышеперечисленных нарушений, против молодого человека возбуждено административное дело как за невыполнение требования остановить транспортное средство (побег), так и за несоблюдение правил дорожного движения.

Полиция напоминает, что на момент режима ЧС в стране были введены ограничения на собрания с целью сдерживания распространение инфекции Covid-19.

Учитывая, что в машине, не считая водителя, находились еще четыре молодых человека, все пятеро будут наказаны за сбор во время режима ЧС.