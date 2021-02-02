Со следующей недели в некоторых магазинах снимут ограничения на покупки

Как сообщил в Twitter министр экономики Янис Витенбергс, правительство во вторник, 2 февраля, концептуально одобрило принципы безопасной торговли, которые предусматривают более строгие требования.

Konceptuāli atbalstīts drošas tirdzniecības koncepts, kas ietver vēl stingrāku drošības prasību ieviešanu. Pārejas periodā - no 8.02. tirdzniecību klātienē ar VISU PREČU SORTIMENTU varēs nodrošināt veikali, kur pārsvarā tirgo pārtiku un higiēnas preces, kā arī grāmatnīcas. pic.twitter.com/AZj303F4SA — Jānis Vitenbergs (@JanisVitenbergs) February 2, 2021

"В переходный период с 8 февраля торговать на месте всем ассортиментом товаров смогут магазины, где в основном продаются продукты питания и средства гигиены, а также книжные магазины", 2

- сообщил Витенбергс.

Решение правительства не предусматривает, что работу полностью смогут возобновить все места торговли. Изменения будут относиться к тем магазинам, которые смогут выполнить требование о том, что большинство товаров - продукты питания или средства гигиены.

Более подробную информацию о смягчении ограничений предоставит Министерство экономики.