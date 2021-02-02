Со следующей недели в некоторых магазинах снимут ограничения на покупки

Как сообщил в Twitter министр экономики Янис Витенбергс, правительство во вторник, 2 февраля, концептуально одобрило принципы безопасной торговли, которые предусматривают более строгие требования.
"В переходный период с 8 февраля торговать на месте всем ассортиментом товаров смогут магазины, где в основном продаются продукты питания и средства гигиены, а также книжные магазины",
Решение правительства не предусматривает, что работу полностью смогут возобновить все места торговли. Изменения будут относиться к тем магазинам, которые смогут выполнить требование о том, что большинство товаров - продукты питания или средства гигиены.
Более подробную информацию о смягчении ограничений предоставит Министерство экономики.
Также правительство постановило не менять список товаров, которыми не разрешено торговать во время режима чрезвычайной ситуации, но дополнило его семенами и саженцами.