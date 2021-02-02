Вт, 2.02.2021
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Кришьянис Кариньш
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Со следующей недели в некоторых магазинах снимут ограничения на покупки

ФОТО: Paula Čurkste/LETA

Со следующей недели, с 8 февраля, в отдельных магазинах можно будет приобрести все товары, будут вновь работать книжные магазины, свидетельствует информация агентства LЕТА о решениях, принятых на заседании правительства.

Как сообщил в Twitter министр экономики Янис Витенбергс, правительство во вторник, 2 февраля, концептуально одобрило принципы безопасной торговли, которые предусматривают более строгие требования.

"В переходный период с 8 февраля торговать на месте всем ассортиментом товаров смогут магазины, где в основном продаются продукты питания и средства гигиены, а также книжные магазины",

- сообщил Витенбергс.

Решение правительства не предусматривает, что работу полностью смогут возобновить все места торговли. Изменения будут относиться к тем магазинам, которые смогут выполнить требование о том, что большинство товаров - продукты питания или средства гигиены.

Более подробную информацию о смягчении ограничений предоставит Министерство экономики.

Также правительство постановило не менять список товаров, которыми не разрешено торговать во время режима чрезвычайной ситуации, но дополнило его семенами и саженцами.

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