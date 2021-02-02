Вт, 2.02.2021
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Кришьянис Кариньш
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После оглашения приговора Навальному в центр Москвы стягиваются силовики - там назначен митинг

ФОТО: SCANPIX

После того, как Мосгорсуд заменил Алексею Навальному условный срок на реальный, Штаб Навального объявил об акции протеста на Манежной площади в Москве. Туда уже стягиваются силовики.

США потребовали "немедленно и без всяких условий" освободить Навального.

"Новая газета" передает, что силовики в громкоговорители сообщают, что на Манежную площадь не будут пускать даже прессу.

"Медуза": Юлия Навальная вышла из Мосгорсуда, но отказалась от каких-либо комментариев.

По требованию полиции закрыты несколько станций московского метро: "Охотный ряд", "Площадь Революции" и "Александровский сад".

"Медуза": около дома Навального также замечены полицейские.

"Медиазона" насчитала уже семь задержанных в районе Манежной площади. Полиция выставляет ограждения и объявляет в мегафоны, что акция не санкционирована.

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