После оглашения приговора Навальному в центр Москвы стягиваются силовики - там назначен митинг

США потребовали "немедленно и без всяких условий" освободить Навального.
"Новая газета" передает, что силовики в громкоговорители сообщают, что на Манежную площадь не будут пускать даже прессу.
"Медуза": Юлия Навальная вышла из Мосгорсуда, но отказалась от каких-либо комментариев.
По требованию полиции закрыты несколько станций московского метро: "Охотный ряд", "Площадь Революции" и "Александровский сад".
"Медуза": около дома Навального также замечены полицейские.
"Медиазона" насчитала уже семь задержанных в районе Манежной площади. Полиция выставляет ограждения и объявляет в мегафоны, что акция не санкционирована.