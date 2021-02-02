Вт, 2.02.2021
Что лично меня беспокоит больше всего, так это сухопутная граница. Одно из предложений заключается в создании коридоров для въезда, которые будут более точно контролироваться нашими пограничниками. Талис Линкайтс, министр сообщения
Талис Линкайтс, министр сообщения
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  • Минздрав предложил "принцип светофора" для управления ограничениями. Что это такое и как работает?
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Минздрав предложил "принцип светофора" для управления ограничениями. Что это такое и как работает?

Sarkanā gaisma luksoforā. ФОТО: LETA

Во вторник, 2 февраля, на совместном заседании Кабинета министров и Совета по антикризисному управлению было заслушано сообщение Минздрава о ситуации с заболеваемостью Covid-19 и необходимых мерах безопасности. Минздрав предложил ввести новую стратегию управления рисками в связи с распространением Covid-19 - принцип светофора, определив четыре группы эпидемиологических показателей, в соответствии с которыми устанавливаются ограничения.

  • В настоящее время Латвия находится в первой, темно-красной категории, так как кумулятивная 14-дневная заболеваемость составляет 561,26 случая на 100 000 населения.
  • Режим ЧС в стране может сохраняться до тех пор, пока Латвия будет находиться в этой категории, но может быть отменено, как только она перейдет во вторую, красную категорию, одновременно могут быть смягчены отдельные ограничения. Эта категория предусматривает, что 14-девная заболеваемость в стране составляет 100-200 случаев на 100 000 населения. В этом случае могут быть смягчены ограничения на собрания, торговлю, разрешены индивидуальные занятия спортом в помещениях, постепенно может возобновиться очное обучение, разрешено посещение мест общепита.
  • Третья, оранжевая категория предусматривает, что 14-дневная заболеваемость составляет 20-100 случаев на 100 000 населения. На этом этапе ограничения могут быть смягчены еще больше - будет разрешено собираться, разрешены торговля, работа учреждений культуры, спортивные занятия в помещениях.
  • Последняя, зеленая категория предусматривает, что 14-дневная кумулятивная заболеваемость Covid-19 снизилась до 20 случаев на 100 000 населения и можно вернуться к обычной жизни с небольшими ограничениями.

Минздрав указал, что в дальнейшем необходимо усилить меры против ввоза Covid-19 из-за рубежа и распространения на территории страны, запретив неважные поездки и введя обязанность декларировать цель поездки. Также предлагается уменьшить количество групп людей, для которых установлены исключения на сдачу теста на Covid-19 и самоизоляцию при въезде в Латвию, и усилить контроль за соблюдением мер эпидемиологической безопасности.

Напоминаем, что сегодня, 2 февраля, состоялось очередное совместное заседание правительства и совета по кризисному управлению, на котором было принято решение продлить режим чрезвычайной ситуации (ЧС) до 6 апреля, а также пересмотреть некоторые ограничения - со следующей недели в некоторых магазинах снимут ограничения на покупки, а также правительство концептуально решило о запрете на въезд из Великобритании, Ирландии и Португалии.

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