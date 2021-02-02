Присутствие зрителей на ЧМ по хоккею будет зависеть от ситуации с Covid-19 в стране

Международная федерация хоккея на льду (IIHF) во вторник, 2 февраля, постановила, что чемпионат полностью пройдет в Латвии. Если к маю ситуация с Covid-19 в стране улучшится настолько, что на матчи могут быть допущены зрители, IIHF вместе с оргкомитетом чемпионата готова в течение трех дней после решения правительства Латвии организовать продажу билетов.

"На этот вопрос можно будет ответить только в середине апреля, когда будет видно, какова эпидемиологическая ситуация в стране. Этот вопрос сейчас не стоит в повестке дня. Сейчас главные вопросы, чтобы были базы, и мы могли провести чемпионат. Вопрос о зрителях будет решаться в процессе", - сказал Калвитис.