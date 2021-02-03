Китайский Новый год: когда встречать Белого Металлического Быка и как именно? Это важно!

Когда встречать китайский Новый год

Новый год в Китае каждый год отмечается в разное время. Все потому, что он очень тесно связан с лунным календарем и зимним солнцестоянием. Новый год в китайской культуре всегда приходится на второе новолуние после зимнего солнцестояния.

Переход к году Быка в этот раз произойдет в ночь на пятницу 12 февраля. Это очень хорошая новость, потому что любителям отмечать китайский Новый год можно будет отметить этот праздник как в четверг ночью, так и перенести его на пятницу, ведь фактически год Быка наступит именно в этот день.

Как встречать год Быка

Каждый Новый год для жителей Поднебесной - это большое событие и самый важный праздник, поэтому они встречают его со своей семьей дома.

Бык и сам по себе не любит шумные вечеринки вне дома, поэтому 12 февраля лучше провести с друзьями и близкими в домашней обстановке, за настольными играми и весельем.

Более того, выход из дома и посещение людных мест - не самая лучше идея в период пандемии коронавируса, который уже изрядно успел всем надоесть. Очень важно в этот день заниматься домашними делами, работой. Нельзя лениться и перекладывать ответственность на других.

В день встречи года Быка восточные мудрецы советуют не украшать дом излишне вычурно. Нужно, чтобы украшения были сдержанными, как и одежда, в которой будут встречать этот год люди. 2021 год пройдет под управлением стихии Металла, а это значит, что в доме должно быть больше серебристых и золотистых украшений. Главные цвета года - белый, серый, металлик. В эти цвета можно одеваться 12 февраля, чтобы привлечь больше удачи.

Галерея: Китайский Новый год

Что касается застолья, то Бык не одобряет обилие алкогольных напитков. Эксперты dailyhoro.ru советуют уделить внимание молочным продуктам и десертам - мороженому, тортам. Главные блюда могут содержать мясо и рыбу.

Не забывайте о подарках в этот день. Детям лучше подарить что-то для физического или умственного развития: велосипед, книги, шахматы и так далее. Второй половинке можно преподнести простой, но функциональный презент. Бык относительно скромен, поэтому большие и дорогостоящие подарки будут не самым лучшим вариантом.

Древние китайские приметы говорят о том, что если не пожелать в этот день удачи своим близким и друзьям, то она обойдет вас стороной в новом году.

Обязательно пожелайте хорошего урожая тем, у кого есть огород. Важно пожелать удачи в финансовой сфере всем, кто много работает. Студентам можно желать успехов в учебе.

Не обходит стороной европейские страны и традиция взрывать фейерверки. Согласно древним китайским поверьям, это отпугивает злых духов. Чем громче и ярче взрывы, тем меньше вероятность того, что злые духи навредят нам в будущем.