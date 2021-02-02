Беларусь не будет бойкотировать чемпионат мира по хоккею в Латвии

Турнир изначально планировалось провести в столицах Беларуси и Латвии. Но белорусская оппозиция добивалась международных санкций в отношении белорусских властей, в том числе инициировала бойкот или отмену чемпионата мира по хоккею в Минске, направляла соответствующие обращения в IIHF.

Международная федерация 18 января объявила, что Минск не примет чемпионат мира. Председатель Федерации хоккея Беларуси (ФХБ) Дмитрий Басков тогда заявил, что не имеет права забирать мечту у спортсменов, отказавшись от участия в чемпионате мира. А 2 февраля совет Международной федерации хоккея (IIHF) назвал Латвию хозяином чемпионата мира по хоккею 2021 года.

"Как мы ранее говорили, мы готовимся выступать на чемпионате мира. Наше мнение, что сборная должна играть на чемпионате в Латвии", - сказали РИА Новости в пресс-службе федерации, комментируя решение IIHF.