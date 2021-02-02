Кариньш рассказал, когда можно ждать пересмотра других ограничений
Пересмотр других ограничений из-за Covid-19 может обсуждаться через три недели, заявил во вторник на пресс-конференции премьер-министр Кришьянис Кариньш.
Пересмотр других ограничений из-за Covid-19 может обсуждаться через три недели, заявил во вторник на пресс-конференции премьер-министр Кришьянис Кариньш.
Минздрав в течение трех недель будет наблюдать за эпидемиологической ситуацией, в том числе за тем, как реализуется принцип безопасной торговли, и только потом будут рассматриваться следующие шаги.
"Мы понимаем, что вирус в ближайшее время не отступит. Ситуация может меняться по-разному, поэтому нужно идти к безопасным моделям, возможно, даже на более длительный срок", - сказал премьер.
Как сообщалось, с 8 февраля в отдельных магазинах можно будет приобрести все товары, вновь откроются книжные магазины. Одновременно в местах торговли будут усилены требования безопасности.