Кариньш рассказал, когда можно ждать пересмотра других ограничений

Минздрав в течение трех недель будет наблюдать за эпидемиологической ситуацией, в том числе за тем, как реализуется принцип безопасной торговли, и только потом будут рассматриваться следующие шаги.

"Мы понимаем, что вирус в ближайшее время не отступит. Ситуация может меняться по-разному, поэтому нужно идти к безопасным моделям, возможно, даже на более длительный срок", - сказал премьер.