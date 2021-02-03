С сегодняшнего дня щитки для лица можно носить только вместе с маской
С сегодняшнего дня вступает в силу требование носить щитки для лица только вместе с маской.
С сегодняшнего дня вступает в силу требование носить щитки для лица только вместе с маской.
Как сообщалось, во вторник правительство одобрило предложение Министерства здравоохранения больше не классифицировать щитки для лица как самостоятельные защитные средства для рта и носа, разрешив их носить только в комбинации с медицинской или немедицинской маской.
Ранее правила Кабинета министров предусматривали, что в общественных помещениях рот и нос можно защищать с помощью медицинской маски, немедицинской маски (гигиенической или тканевой) или щитка.
Министерство подчеркивает, что целью использования защиты для рта и носа в общественных местах является предотвращение передачи SARS-CoV-2 в окружающую среду, поэтому защитные средства должны плотно прилегать к лицу, что обеспечивает маска, но не щиток.
Щитки в свою очередь могут использоваться для защиты слизистой оболочки глаз или лица от прикосновения грязными руками, но их следует носить только вместе с маской.
В Минздраве агентству LETA заявили, что данное требование распространяется и на работников торговли. Выполнение требования будут контролировать ответственные органы, а работники торговли имеют право не обслуживать покупателя, если на нем будет только щиток для лица.