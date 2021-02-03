Covid-19 уже стал третьей по частоте причиной смерти в Латвии

"Сейчас мы знаем, что Covid-19 уже третья наиболее частая причина смерти", - сказала она.

Проанализировав данные о госпитализации, исследователи пришли к выводу, что в связи с большим числом госпитализированных пациентов с Covid-19, а также в связи с тем, что в больницы обычно попадают люди в состоянии средней тяжести или тяжелом состоянии, выросла и смертность среди госпитализированных пациентов.

Кроме того, в ходе исследования было констатировано, что большинству больниц необходимы изменения в Планах катастроф.

"Сейчас у всех больниц этот план был следующим: если что-то произошло, транспортируем пациентов в Латвийский инфектологический центр (LIC). Это в данном случае не предоставляется возможным, поэтому необходимо внести изменения, предусматривающие длительное пребывание инфекционных больных в больницах, не специализирующихся на этом, как в случае с LIC", - пояснила доцент.

В свою очередь другое исследование RSU показало, что во время вызванного Covid-19 кризиса жители Латвии больше полагаются на членов семьи и родственников, чем на поддержку государства.