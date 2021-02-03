Премьер: есть сигналы, что ситуация с поставками вакцин от Covid-19 улучшится

Важно, что этот вопрос решается на уровне всего Европейского союза, в противном случае не исключено, что у Латвии в настоящее время вообще не было бы вакцин, сказал премьер.
Комментируя решение правительства со следующей недели начать постепенный переход к модели безопасной торговли, которая предусматривает расширение ассортимента доступных товаров с одновременным введением дополнительных требований по безопасности и усиление контроля за их выполнением, Кариньш сказал, что правительство понимает недовольство существованием списков доступных товаров, поэтому идет к отказу от них.
По словам премьера, он хорошо понимает, что люди пытаются обойти установленные в торговле ограничения, которые считают неэффективными и неправильными, поэтому они будут изменены. Однако, если изменить все в один день, это может привести к большим скоплениям людей в магазинах, что с эпидемиологической точки зрения недопустимо.
"Мы видим абсурд, который возникает в той или иной ситуации, и будем это менять",
- сказал премьер-министр.
Кариньш подчеркнул, что коронавирус по-прежнему не отступает. В течение двух недель заболеваемость снижалась, а затем спад остановился. Кроме того, обнаружены новые разновидности вируса.