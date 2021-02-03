Кариньш: "ЧМ по хоккею пройдёт без зрителей"

Решение провести весь чемпионат в одном месте, в Риге, премьер оценил положительно.

"Это будет чемпионат без зрителей, эпидемиологически безопасный, он пройдёт в "пузыре", где игроки будут полностью отделены от остального общества", - сказал премьер, отметив, что у Международной федерации хоккея на льду (IIHF) уже есть опыт проведения в подобных условиях молодёжного чемпионата мира в Канаде.

Над деталями организации чемпионата, в том числе необходимым государственным финансированием, работают Министерство образования и науки совместно с Латвийской федерацией хоккея (ЛФХ). Львиная доля всех финансовых обязательств ляжет на IIHF, сказал премьер.

Президент ЛФХ Айгар Калвитис ранее заявил, что присутствие зрителей на чемпионате мира по хоккею в Риге будет зависеть от эпидемиологической ситуации в стране.

IIHF во вторник постановила, что чемпионат полностью пройдёт в Латвии. Если к маю ситуация с Covid-19 в стране улучшится настолько, что на матчи смогут быть допущены зрители, IIHF вместе с оргкомитетом чемпионата готова в течение трёх дней после решения правительства Латвии организовать продажу билетов.

"На этот вопрос можно будет ответить только в середине апреля, когда будет видно, какова эпидемиологическая ситуация в стране. Этот вопрос сейчас не стоит в повестке дня. Сейчас главные вопросы, чтобы были базы, и мы могли провести чемпионат. Вопрос о зрителях будет решаться в процессе", - сказал Калвитис.