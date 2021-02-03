За сутки в Литве подтверждено 760 новых случаев Covid-19, в Эстонии - 688

Литва

За минувшие сутки в Литве подтверждено 760 новых случаев коронавируса, от этого заболевания скончались 16 человек, сообщил в среду Департамент статистики Литвы.

В общую статистику включены еще четыре смерти от коронавируса, когда фактическая дата смерти имела место раньше.

За минувшие сутки выздоровел 1081 человек.

В целом с начала пандемии в Литве зарегистрировано 184 208 случаев Covid-19, 132 326 человек выздоровели, 46 722 человека все еще больны.

От коронавируса в Литве скончались 2867 человек.

Первой дозой вакцины от Covid-19 в Литве привиты 74 213 человек, двумя дозами - 25 231 человек.

За минувшие сутки взято 8028 проб на коронавирус, общее количество тестов в Литве с начала пандемии составляет 1,947 млн.

Эстония

За минувшие сутки в Эстонии было проанализировано 5920 тестов на коронавирус, из них первичных положительных результатов было выявлено 688, то 11,6% от общего количества. Скончались девять пациентов.

Согласно данным Регистра народонаселения больше всего новых случаев заражения было зарегистрировано в Харьюмаа, где коронавирусная инфекция была обнаружена у 332 человек. В Харьюмаа 260 новых случая приходятся на Таллинн.

Кумулятивная заболеваемость в стране за последние 14 дней составляет 536,1 случая на 100 000 жителей, доля положительных результатов первичных тестов составляет 10,8% от общего количества сделанных тестов.