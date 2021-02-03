Pfizer надеется, что вакцина от Сovid-19 в этом году принесет прибыль в 15 млрд евро

Указывается, что в этом году компания планирует произвести минимум два миллиарда доз вакцины. Этот препарат может принести компании примерно четверть от всех доходов, которые прогнозируются в размере 61,4 миллиардов долларов. В прошлом году доходы компании составили 59,4 миллиарда долларов.

Pfizer надеется, что вакцины от Covid-19 можно будет использовать и более длительный период, чтобы бороться с различными мутациями вируса, а также обеспечить защиту пациентов от более тяжелой формы заболевания.

Кроме того, Pfizer планирует выпустить исследование, чтобы установить, достаточен ли иммунитет после двух доз вакцины, или же через 6-12 месяцев потребуется третья доза, которая может продлить действие вакцины и улучшить ее эффективность в борьбе с более заразными вариантами коронавируса.