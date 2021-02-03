Ср, 3.02.2021
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Pfizer надеется, что вакцина от Сovid-19 в этом году принесет прибыль в 15 млрд евро

ФОТО: Reuters / Scanpix

Американское фармацевтическое предприятие Pfizer, разработавшее в сотрудничестве с немецким предприятием BioNTech вакцину от Covid-19, надеется, что доходы от продажи этого препарата в 2021 году достигнут 15 миллиардов долларов, сообщает Reuters.

Указывается, что в этом году компания планирует произвести минимум два миллиарда доз вакцины. Этот препарат может принести компании примерно четверть от всех доходов, которые прогнозируются в размере 61,4 миллиардов долларов. В прошлом году доходы компании составили 59,4 миллиарда долларов.

Pfizer надеется, что вакцины от Covid-19 можно будет использовать и более длительный период, чтобы бороться с различными мутациями вируса, а также обеспечить защиту пациентов от более тяжелой формы заболевания.

Кроме того, Pfizer планирует выпустить исследование, чтобы установить, достаточен ли иммунитет после двух доз вакцины, или же через 6-12 месяцев потребуется третья доза, которая может продлить действие вакцины и улучшить ее эффективность в борьбе с более заразными вариантами коронавируса.

Вакцина от Covid-19, которую компания производит с немецким партнером BioNTech, стала первой вакциной, доступной для более широкого использования. Pfizer, как и другие производители вакцин, всеми силами пытается удовлетворить спрос. Считается, что именно вакцина позволит поставить точку на пандемии. Недавно компания получила предложение о помощи от французского фармацевтического предприятия Sanofi, которое предложило использовать свое производство для увеличения объема производства вакцин.

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