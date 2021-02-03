Ср, 3.02.2021
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Владимир Зеленский
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Во вторник вакцинацию от Covid-19 завершили 1644 человека
Вакцинирована 91-летняя женщина

ФОТО: Reuters/ScanPix

За прошедшие сутки вторую дозу вакцины от Covid-19 получили 1644 человека, первую - 125 человек, свидетельствуют данные Национальной службы здравоохранения (NVD).

До вторника первую дозу вакцины производства Pfizer и BioNTech получили 15 945 человек, обе - 9468 человек.

В свою очередь первую дозу вакцины Moderna получил 1301 человек.

С начала вакцинации прививки от Covid-19 получили 17 246 человек, из них 9468 вакцинацию уже завершили, получив обе дозы вакцины.

По данным NVD, в Латвии от Covid-19 вакцинирована 91-летняя сотрудница медучреждения. Она на данный момент является самой старшей из всех, кто был привит в нашей стране. Прививку женщине сделали в Детской клинической университетской больнице, и это была первая доза вакцины.

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