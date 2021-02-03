Во вторник вакцинацию от Covid-19 завершили 1644 человека

С начала вакцинации прививки от Covid-19 получили 17 246 человек, из них 9468 вакцинацию уже завершили, получив обе дозы вакцины.

По данным NVD, в Латвии от Covid-19 вакцинирована 91-летняя сотрудница медучреждения. Она на данный момент является самой старшей из всех, кто был привит в нашей стране. Прививку женщине сделали в Детской клинической университетской больнице, и это была первая доза вакцины.