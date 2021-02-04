Обои в цветочек и пушистые ковры: как менялись тенденции в интерьере последние 90 лет

1930-е годы - радиомебель

В 1930-е годы радиоприемник занимал особое место в интерьере домов - приближалась война, и радио было самым быстрым способом узнать, что происходит в мире и в самом городе. В начале десятилетия в среднем 40% домашних хозяйств во всем мире имели хотя бы один радиоприемник, а в конце десятилетия это устройство было почти во всех домах. Учитывая, что размеры самого приемника в те времена были внушительными, они служили и мебелью, и декором, и источником информации. Радиоприемник в то время выпускался как в деревянном, так и в пластиковом корпусе и оформлялся в стиле ар-деко.

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1940-е - обои в цветочек

После окончания Второй мировой войны люди были переполнены оптимизмом, что нашло отражение и в интерьере. В это время дизайнеры начали массовое производство ярких обоев с цветочным орнаментом, которые впоследствии стали использовать повсюду - даже на кухнях и в ванных комнатах.

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1950-е годы - огромные часы в форме звезды

Как ни странно, вскоре после сброса атомной бомбы ядерная наука стала неотъемлемой частью американской и даже мировой культуры, что проявилось даже в дизайне интерьера.

В то время победный марш начал модернизм, а аксессуары для жилья приобрели атомарные формы. Хорошим примером являются настенные часы Джорджа Нельсона с металлическими прутьями и деревянными шарами на концах.

Чрезвычайно популярными были также звездообразные часы.

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1960-е - открытые полки

Шестидесятые годы до сих пор ассоциируются у нас с отличной музыкой, округлыми аксессуарами, яркими узорами и органичными формами мебели. Недаром открытые полки или секции со стеклянными дверцами сыграли особую роль - они дали домовладельцам свободу самовыражения и создания собственного неповторимого интерьера. В шкафы можно было положить любимую и самую дорогую посуду, семейные реликвии, вазы или сувениры.

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1970-е - пушистые ковры

В начале эпохи хиппи особое значение приобрел богемный и художественный дизайн - часто в 1970-х годах дизайн приравнивали к эклектизму. За это время популярность завоевали огромные пушистые ковры, которые были одновременно выразительным декоративным предметом, приятным и удобным для домовладельцев. В то время такие ковры были у всех, кто хотел подчеркнуть в доме свою творческую индивидуальность.

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1980-е - массивные шторы

Как только в моду вошли широкие плечи и объемные предметы одежды, эта же тенденция стала появляться и в интерьере. Особенно заметны подобные нюансы были в домашнем текстиле - в 80-х в самых модных домах всегда были массивные многослойные шторы и покрывала.

ФОТО: Pixabay

1990-е - плетеная мебель

После восстановления независимости Латвии в интерьер латвийцев начали приходить мировые тенденции - в то время особенно популярной была плетеная мебель. В спальнях, на террасах и даже на кухнях... ее ставили практически везде. Особенной популярностью пользовались плетеные стулья, столы, скамейки и изголовья кроватей.

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2000-е - световые гирлянды

Наконец, 2000-е начались с настоящей эпохи модернизма, но один нюанс интерьера остается неизменным уже почти два десятилетия - это световые гирлянды. Сегодня они востребованы не только среди девочек-подростков, но и среди молодых женщин - их можно увидеть в детских комнатах у окон, в изголовьях кроватей или на стене. Световые гирлянды - относительно недорогой и простой способ оживить комнату и создать в ней романтическую атмосферу.