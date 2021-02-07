Фото ⟩ Во время ограничений молодежь в Эстонии отдыхает и буянит в гостиницах и квартирах

Одни и те же лица

Больше всего проблем с соблюдением ночного покоя возникает в многоквартирных домах, где из-за довольно тонких стен людям мешают громкая музыка, звуки, издаваемые домашними животными или крики детей. "Здесь мы прежде всего призываем руководствоваться здравым смыслом и пытаться договориться с соседями либо поднимать этот вопрос на собраниях квартирного товарищества", - сказал Линнард. Он добавил, что, если проблему не удается решить, следует вызывать полицию.

Патрульные оценивают ситуацию, а нарушителю сначала делают устное внушение. Но в некоторых случаях, по словам представителя полиции, этого недостаточно, поэтому нарушителей общественного порядка доставляют в арестный дом. Также нарушителя могут оштрафовать на сумму до 400 евро.

Также в последнее время участились случаи нарушения ночного покоя со стороны несовершеннолетних, что, скорее всего, опять-таки связано с действующими в стране ограничениями. Поэтому подростки устраивают вечеринки в квартирах или домах.

"Чаще всего полиции попадаются одни и те же нарушители общественного порядка. Они находятся под наблюдением молодежной полиции. За их действиями приглядывают", - сказал Линнард.

В последние недели тартуские полицейские стали замечать, что за нарушением ночного покоя стоят приехавшие из других регионов страны люди. Чаще всего шум прекращается с приездом полицейского патруля.

Советы регионального руководителя Тартуской полиции Сийма Линнарда собственникам гостевых квартир

При сдаче в аренду гостевой квартиры или другой недвижимости в полиции советуют всегда проверять, кем является клиент. Это позволит собственнику точно знать, кто является пользователем его собственности, а также выяснить, будут ли там находиться совершеннолетние и несовершеннолетние. Также в полиции рекомендуют проводить осмотр помещений по завершении срока аренды, чтобы потом не столкнуться с неприятным сюрпризом в виде поврежденного имущества.

Многие люди страхуют свое жилье и имущество. То же самое разумно сделать и в случае с арендным жильем. Поскольку иногда выяснялось, что молодежь проникала в жилые помещения незаконно, собственникам следует задуматься об установке охранной системы, что позволит вовремя узнать, когда в квартиру проберется нежелательный гость.

Хорошо, если соседи заподозрят что-то неладное и сообщат собственнику, чтобы он мог вовремя вмешаться. Если связаться с владельцем квартиры не удается, всегда можно обратиться в полицию.