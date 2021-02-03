За сутки в больницы поступили 102 пациента с Covid-19

У 925 госпитализированных пациентов - состояние средней тяжести, количество таких пациентов за сутки снизилось на 41. В свою очередь число пациентов в тяжелом состоянии снизилось на два человека - до 102 человек.
За прошедшие сутки из больниц были выписаны 120 пациентов с Covid-19, в том числе семеро - перевезены.
С начала появления Covid-19 в Латвии стационары покинули 6422 заболевших.
Напомним, за прошедшие сутки в Латвии выявлен 1231 новый случай Covid-19, скончался 31 инфицированный, сообщает Центр профилактики и контроля заболеваний (SPKC).
В понедельник сделано 12 317 тестов на Covid-19, доля положительных результатов составила 10%.
С начала пандемии Covid-19 в Латвии выявлен у 68 658 человек, умерли 1250 человек.