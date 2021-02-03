За сутки в больницы поступили 102 пациента с Covid-19

За прошедшие сутки в Латвии были госпитализированы 102 пациента с Covid-19, в том числе семь были перевезены, а общее число пациентов с Covid-19 в больницах снизилось до 1026, что на 43 человека меньше, чем сутки ранее, свидетельствуют данные Национальной службы здравоохранения.