Представьте себе, что знакомая ваших знакомых, эмигрировавшая в Непал латвийка, обращается к вам с предложением производить в Латвии распространённый в Непале молочный продукт, который там едят люди, но здесь целевой аудиторией будут… их собаки! Какой была бы ваша реакция? Наверное, вы впали бы в ступор и много раз переспросили бы: "Что-что?".

Идея - страннее не придумаешь! Но житель Прейли, крестьянин и депутат Рамис Алиев, получив такое предложение от Айи Парлагреко, дочери своих хороших знакомых, поступил нетипично. А именно – отправился на кухню пробовать сварить тот самый продукт! Увидев, что нечто описанное Айей действительно получается, он согласился попробовать. Так началась история предприятия Himalayan International, производством которого в Прейли руководит Рамис, а центр продаж под началом Айи находится в Непале.

Сегодня их продукт – лакомство для собак на основе творога – жуют четвероногие по всему миру. Каждый день в производственном цеху Himalayan International перерабатывают по 300 кг творога. Теперь клиенты сами находят Айю и Рамиса. А начиналось всё с той самой "дикой" идеи. С несчётных проб и экспериментов с котлами и прессами. С незнания, как продать то, что ты произвёл. Почему в итоге всё сработало и как Рамис не опустил руки, когда клиенты возвращали целые партии продукта как негодные, он откровенно рассказал "Чайке" в проекте "(не)Нормальные люди".

Привёз из Штатов смелость

Рамис Алиев – известный в Ливаны и Прейли человек. Предприниматель (в 2008 году он вместе с товарищем создал крупное сельскохозяйственное предприятие SIA Rudzāts), депутат Ливанской краевой думы, общественный деятель (председатель и член совета нескольких общественных организаций, представляющих интересы крестьян). "Айе посоветовали обратиться именно ко мне, потому что я занимаюсь сельским хозяйством. Ей ведь нужно было для её продукта молоко. А у крестьянина есть коровы, значит, можно взять и молоко", – с улыбкой вспоминает Рамис своё знакомство с будущим компаньоном.

Хозяйство Rudzāts простирается на площади более 1300 га. Здесь действительно есть коровы (правда, мясной породы лимузин), а ещё тут выращивают зерновые. Как Рамис создал такое крупное и во многих смыслах передовое сельское хозяйство? Может, следовал по стопам родителей? Нет. У тех был небольшой хутор и всего две дойные коровы. А может, он привёз знания и опыт о работе на селе из Америки, где учился в начале 2000-х? Снова нет, ведь там он работал в сфере строительства.

Ответ на самом деле до банального прост. У его товарища Эдгара Пигозниса было 30 га земли в Рудзатской волости. Решили вместе с Рамисом засеять их и посмотреть, что выйдет…

Хотя именно то, что очень пригодилось Рамису в этом начинании, он всё-таки привёз с собой из США. Говорит, что это была смелость. Небоязнь пробовать. Браться и делать. Ошибаться. Решать проблемы и находить ответы на свои вопросы в процессе работы. Верить в успех и идти вперёд.

Знаток из Непала не помог

Итак, что же за диковинный продукт производит прейльская компания? Рамис рассказывает, что в Непале люди сами едят сваренный из молока и впоследствии хорошо высушенный продукт, который обладает высокой питательной ценностью (в нём много протеина и жиров), а также не требует особых условий для хранения. Это значит, что его можно брать с собой в долгие походы, при этом он не испортится на солнцепёке.

Айя и Рамис – не первые, кто придумал производить аналогичный продукт для собак. Те же непальцы варят молоко не только для себя, но и для четвероногих питомцев и экспортируют это лакомство, например, в Америку и некоторые страны Азии. "Но у нас в Европе о нём не знали, так как нельзя в ЕС импортировать молочные продукты из Непала, – подчёркивает Рамис. – Поэтому Айя и придумала разместить производство у себя на родине, чтобы познакомить с этим продуктом и европейский рынок".

По-латышски основной продукт Himalayan International называется graužamsiers, то есть сыр, который нужно грызть. Это правда очень похоже на твёрдый и хорошо выдержанный сыр. По-английски его называют просто dog chew – "жевалка для собак". На русском ёмкого и удачного термина пока не нашли. Так что если у наших читателей будут идеи на этот счёт, мы обязательно озвучим их Рамису.

Чтобы научиться правильно варить сыр, Айя и Рамис даже пригласили в Прейли знатока из Непала. Но данный опыт оказался неудачным. Выяснилось, что непальцы в этом деле работают как эдакие шеф-повара, основываясь на собственных ощущениях и опыте, а не на конкретном рецепте. К тому же, судя по всему, молоко у нас и в Непале всё-таки отличается по своему составу, а именно – по качеству белка.

"В общем, если бы мы варили наш продукт из молока, то нам пришлось бы перерабатывать огромное его количество и куда-то утилизировать оставшуюся сыворотку. Айя уже вовсю искала, кому бы её сбагрить, и тут мне пришла идея использовать как исходное сырьё творог. Его и меньше нужно, и отходов в виде сыворотки нет", – рассказывает Рамис.

ФОТО: Ирина Маскаленко

"Надо поддерживать друг друга!"

Это была хорошая идея, но нужны были другие, не менее удачные. Например, где производить? При каких температурах и давлении? Как сделать так, чтобы конечный продукт был не только вкусным и питательным, но и внешне привлекательным, твёрдым и плотным? Ни Айя, ни Рамис этого не знали. Всё познавали сами методом проб и ошибок.

"Сваришь, месяц сушишь – видишь: не то. Опять варишь, сушишь, экспериментируешь…" – рассказывает Рамис про то нелёгкое время, когда порой закрадывалась мысль оставить эти эксперименты и заниматься другими делами. Но он не отступал. В итоге с момента регистрации предприятия до получения первого значимого заказа прошёл год, не меньше. И то, первые партии продуктов клиенты порой возвращали: graužamsiers рассыпался, трескался, теряя товарный вид. И тогда Рамис со своей командой снова принимался за эксперименты на кухне.

Да, именно на кухне. Производство Himalayan International находится на бывшей кухне Прейльской больницы, которая идеально сгодилась под эти нужды. А творог, примерно по 300 кг в день, сюда доставляют прямиком с Preiļu siers. Рамис указывает, что данный момент для него был принципиальным: "Я знаю, как непросто работать в этом регионе. Поэтому, несмотря на предложения от других производителей, мы работаем только с Preiļu siers. Надо держаться вместе, поддерживать друг друга! К этому я всегда призываю и латвийских крестьян. В единстве – наша сила".

Кроме того, пришлось потрудиться, чтобы получить все необходимые разрешения от Продовольственно-ветеринарной службы. Продукт, так скажем, нетипичный. Чтобы распространить на него требования многочисленных европейских директив, нужно было проявить широкий взгляд на вещи и трактовать те или иные положения европейских законов в пользу нового производства. Но ответственные за это госслужащие охотно шли навстречу начинающим "немного сумасшедшим" предпринимателям и всё согласовали и разрешили.

Каждый делает то, что умеет

Ну и, наконец, главное. "Когда у нас стал получаться тот продукт, который мы изначально хотели видеть, мы жили в такой иллюзии, что раз он такой отличный вышел, то много кто захочет его у нас купить. Но оказалось – нет. Надо было научиться ещё и продавать его", – вспоминает Рамис.

Сначала они просто рассылали мейлы потенциальным покупателям. Ответный интерес был минимальным. Тогда разработали привлекательный буклет и вместе с ним рассылали предложение взять первую небольшую партию товара на тест бесплатно. Тогда-то работа закипела! Но в целом Рамис отмечает, что продажи – это вотчина Айны. Он же отвечает за производство и работу здесь, в Прейли, слаженной команды из двенадцати человек.

"Это наша сильная сторона, что мы доверяем друг другу и работаем командой, хотя каждый делает то, что удаётся ему лично", – комментирует Рамис.

И дела пошли. Медленный старт был компенсирован с лихвой большим международным интересом. Польша, затем Германия и Великобритания. А вскоре и США, и Австралия, и Китай, и Корея стали получать грузы с латвийским graužamsiers. Предприятие работает в основном с оптовыми покупателями, так что продукция Himalayan International продаётся по большей части под другими брендами. Причём продаётся не только в тех странах, куда её экспортировали из Латвии, но и по всему миру: и в Африке, и в Азии. Свою продукцию Рамис узнаёт по фотографиям из разных точек земного шара.

В Латвии их "жевалки для собак" можно купить в нескольких специализированных магазинах (онлайн и офлайн) и в ветаптеке в Прейли. Помимо этого основного продукта предприятие выпускает также "собачий попкорн" (karsēts siers) и порошок из обрезков как дополнительное питание для четвероногих любимцев.

ФОТО: Ирина Маскаленко

Darbs dzen darbu

Этой истории успеха, ясное дело, могло и не быть, если бы не личностные качества Айи и Рамиса. "У нас были такие моменты, когда мы, вроде бы, наращиваем объёмы, идут заказы, но тут же приходят рекламации от клиентов. На складе проблемы, на производстве что-то пошло не так… И ты понимаешь, что что-то упустил и сейчас вся выстроенная тобой система готова рухнуть. Но в такие моменты мы просто продолжали работать. Знаете, у латышей есть такая поговорка: darbs dzen darbu. Вот у нас так и было. Есть проблемы – решаешь их. Одновременно берёшься за новую работу, и в этом круговороте сам не замечаешь, как трудности остаются за спиной, и ты на коне: всё работает!" – делится Рамис.

Этот проект, изначально казавшийся чистой воды авантюрой, научил тому, что в мире нет ничего невозможного, признаёт Рамис. Даже когда кажется, что всё против тебя, нужно найти в себе силы пойти и найти единомышленников, решить навалившиеся проблемы. И тогда всё получается!

Предприниматель также отмечает, что большую роль играет вдохновение: нужно гореть своим делом и верить в его успех. В таком эмоциональном состоянии можно справиться с любыми трудностями.

Окей. Что же дальше? Бизнес Himalayan International безусловно успешен. Но это точно ещё не конец истории. У Рамиса и его компаньона масса идей, как расширить и улучшить производство, и они неустанно двигаются в этом направлении. Ах да, ещё семья Рамиса собирается взять наконец собаку. А то столько работы на благо четвероногих друзей человека, а у самих нет любимца, который грыз бы произведённый хозяевами необычный сыр.

Галерея: ​Рамис Алиев - депутат, который варит сыр для собак

Рамис Алиев – последний, десятый герой цикла историй "(не)Нормальные люди" на "Чайке". Мы верим, что наши читатели вдохновились историями благополучной молодой семьи Туканов, очень сильного и неунывающего парапловца Юрия Семёнова, строящей своё поместье семьи Галлеров, замечательной выпускницы приюта Дианы, спортивной четы Медведевых, влюблённых со школьной скамьи Ивана и Светланы, пережившей две онкологии Елены, воспитывающей ребёнка на борцовском ковре Анастасии Григорьевой и семьи Гаркуль-Гуревич, которая не рассыпалась из-за случившейся трагедии. Делитесь этими материалами с друзьями и перечитывайте их в минуты уныния и бессилия - мы уверены, что это поддержит и вас.