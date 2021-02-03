Ср, 3.02.2021
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Алексей Навальный
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ВИДЕО ⟩ В Руйиене семья в собственном дворе построила бобслейную трассу

В Руйиене появилась 170-метровая бобслейная трасса, которая проходит через весь сад семьи Берзиньшей. Об этом сообщает ReTV.

Бобслейная трасса около дома семьи Берзиньшей была создана шесть лет назад. В первые годы её длина составляла всего несколько десятков метров, а в этом году трасса проходит вокруг всего яблочного сада.

Трасса появилась уже осенью. Сначала в саду были установлены борта, а затем основа была выложена песком. С наступлением зимы трассу заполнили снегом и водой, сообщается в сюжете ReTV.

Интересно, что в качестве боба используется коляска от мотоцикла Jawa. К ней прикреплена деревянная фанера, а полозья сделаны из труб для водопровода.

Создателем бобслейной трассы является Айвис Берзиньш.

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