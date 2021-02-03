Хоккейные сборные могут прибыть на чемпионат мира в Ригу уже в начале мая

Во вторник Международная федерация хоккея на льду (IIHF) сообщила, что чемпионат мира по хоккею в 2021 году полностью пройдёт в Латвии.

Согласно предварительным оценкам, затраты на чемпионат составят около 12 млн евро. Кроме того, около 2 млн евро будут выделены на соблюдение протокола Covid-19. Калвитис отметил, что IIHF будет очень активно участвовать в организации чемпионата и ожидается, что в Ригу приедет достаточно много работников федерации.

Президент ЛФХ отметил, что возможность принять чемпионат мира - это не только большая честь, но и ответственность. Для Латвии это вопрос престижа, подчеркнул Калвитис.

Отрицательным моментом является то, что чемпионат может пройти без зрителей. "Но плюс состоит в том, что международное сообщество впервые оплатит организацию чемпионата.

Весь остальной хоккейный мир доверит свои деньги Латвии, чтобы она могла провести чемпионат. Это не только плюс с точки зрения престижа, но и вложение в малый бизнес", - сказал Калвитис.

Матчи чемпионата мира пройдут в "Арене Рига" и на ледовой площадке, которая будет создана в Олимпийском спортивном центре.

"Ранее мы договорились с правительством о том, что оно инвестирует средства в таком объёме, который позволит провести чемпионат в Олимпийском спортивном центре. Эти инвестиции в инфраструктуру не будут покрываться IIHF. Сейчас ведутся переговоры со многими рижскими отелями, но мы рассматриваем возможность разместить все команды в гостинице Latvija", - сказал Калвитис.

Бунцис отметил, что серьёзной задачей будет техническая адаптация Олимпийского спортивного центра для проведения матчей чемпионата.

"IIHF предоставит широкую поддержку, будет участвовать в выборе технического решения и реализации проекта. Если у зрителей будет возможность находиться в помещениях, на трибунах можно обеспечить 6200 мест. Будущее Олимпийского спортивного центра не связано с деятельностью как многофункциональный холл, поэтому будут необходимы временные решения, например, если понадобятся трибуны, они будут арендованы и привезены", - сказал Бунцис.

В чемпионате будут участвовать приблизительно 1200 человек, включая хоккеистов, судей, должностных лиц и представителей СМИ.

"Тестирование на Covid-19 начнётся за десять дней до того, как команды отправятся в путь. Мы предложили, чтобы команды прибыли сюда заранее и провели проверочные матчи.

Есть большая вероятность, что команды приедут к нам уже с 6 по 10 мая", - сообщил Бунцис.

Он отметил, что Radisson Blu Latvija Hotel - единственная гостиница, где могут разместиться все 16 команд.