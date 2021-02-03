Директор SPKC: необходимо перейти на удаленную работу в тех отраслях, где это возможно

На вопрос, почему заболеваемость Covid-19 не снижается, она ответила, что определенно существует нескольких факторов, включая праздники. "Может быть, мы были более оптимистичны в последние недели, потому что многие люди проводили время дома во время праздников, но после длинных выходных мы снова отправились на работу", - сказала Гаваре.

Таким образом, она обратила внимание на то, что латвийские работодатели потенциально менее активны в предоставлении удаленной работы своим сотрудникам.

"Однако не все работодатели, которые должны обеспечивать своих сотрудников работой из дома, делают это", - сказала директор SPKC,

объяснив эту позицию все еще относительно высокой нагрузкой на общественный транспорт и интенсивное движение в часы пик - утром и вечером в будние дни.