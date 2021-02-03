Директор SPKC: необходимо перейти на удаленную работу в тех отраслях, где это возможно

На вопрос, почему заболеваемость Covid-19 не снижается, она ответила, что определенно существует нескольких факторов, включая праздники. "Может быть, мы были более оптимистичны в последние недели, потому что многие люди проводили время дома во время праздников, но после длинных выходных мы снова отправились на работу", - сказала Гаваре.
Таким образом, она обратила внимание на то, что латвийские работодатели потенциально менее активны в предоставлении удаленной работы своим сотрудникам.
"Однако не все работодатели, которые должны обеспечивать своих сотрудников работой из дома, делают это", - сказала директор SPKC,
объяснив эту позицию все еще относительно высокой нагрузкой на общественный транспорт и интенсивное движение в часы пик - утром и вечером в будние дни.
Уже сообщалось, что эпидемиолог SPKC Юрий Перевощиков сообщил СМИ, что более половины всех заболевших до сих пор не знают, где именно они заразились. Между тем, среди известных случаев почти половина - 46% - заразились в домашних условиях, 15% заразились на рабочем месте, 7% - в центрах социальной помощи, 6% - в медицинских учреждениях.