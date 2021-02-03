В связи с закупками вакцин заведено дисциплинарное дело на госсекретаря Минздрава и сотрудника NVD

Отвечая на вопрос, лишатся ли чиновники должностей, министр сказал, что их ответственность будет оцениваться, и
результатом этой оценки может стать понижение в должности или даже увольнение.
Хотя служебная проверка показала, что чиновники не вели себя противозаконно и не нарушали служебных полномочий, анализ процесса принятия решений свидетельствует о том, что не соблюдались принципы хорошего управления, сказал министр.
В качестве примера он привел тот факт, что рабочая группа по закупке вакцин не была сформирована на основе распоряжения, а существовала по взаимной договоренности. Также нет никаких протоколов или документов, в которых зафиксировано, о чем говорилось на ее заседаниях.
Комиссия в ходе служебной проверки пришла к выводу, что в некоторых случаях Лацбергс не предоставлял рабочей группе полную информацию о закупках вакцин, поэтому министр не исключает, что группа была введена в заблуждение.
В целом решение закупить значительно меньше вакцин Pfizer, чем предлагалось, Павлютс назвал "серьезной стратегической ошибкой".
Премьер-министр Кришьянис Кариньш ранее заявил, что кто-то из работающих в системе принял решение отказаться от поставок большего количества вакцин BioNTech и Pfizer, хотя производитель предлагал Латвии более 800 000 доз вакцины.
Кариньш выразил возмущение таким поступком. "Латвии изначально предлагалось 800 000 доз вакцины Pfizer, но некий человек или некие люди, работающие в нашей системе, приняли решение закупить всего 97 500 вакцин. Если бы мы не отказались, у нас сейчас было бы гораздо больше доз вакцины", - сказал премьер, добавив, что по этому факту начато служебное расследование, и, если кого-то нужно будет привлечь к ответственности, это будет сделано.