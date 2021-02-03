В связи с закупками вакцин заведено дисциплинарное дело на госсекретаря Минздрава и сотрудника NVD

Отвечая на вопрос, лишатся ли чиновники должностей, министр сказал, что их ответственность будет оцениваться, и

результатом этой оценки может стать понижение в должности или даже увольнение.

Хотя служебная проверка показала, что чиновники не вели себя противозаконно и не нарушали служебных полномочий, анализ процесса принятия решений свидетельствует о том, что не соблюдались принципы хорошего управления, сказал министр.

В качестве примера он привел тот факт, что рабочая группа по закупке вакцин не была сформирована на основе распоряжения, а существовала по взаимной договоренности. Также нет никаких протоколов или документов, в которых зафиксировано, о чем говорилось на ее заседаниях.

Комиссия в ходе служебной проверки пришла к выводу, что в некоторых случаях Лацбергс не предоставлял рабочей группе полную информацию о закупках вакцин, поэтому министр не исключает, что группа была введена в заблуждение.

В целом решение закупить значительно меньше вакцин Pfizer, чем предлагалось, Павлютс назвал "серьезной стратегической ошибкой".

Премьер-министр Кришьянис Кариньш ранее заявил, что кто-то из работающих в системе принял решение отказаться от поставок большего количества вакцин BioNTech и Pfizer, хотя производитель предлагал Латвии более 800 000 доз вакцины.