Главреда "Медиазоны" арестовали на 25 суток: его обвинили в призыве к участию в акции за Навального
Тверской районный суд Москвы назначил главному редактору издания "Медиазона" Сергею Смирнову 25 суток ареста, сообщает "Медуза".
Тверской районный суд Москвы назначил главному редактору издания "Медиазона" Сергею Смирнову 25 суток ареста, сообщает "Медуза".
Смирнова обвинили в повторном нарушении правил публичных мероприятий. Поводом стало то, что 20 января журналист в Twitter ретвитнул шутку о том, что он похож на лидера группы "Тараканы" Дмитрия Спирина. На данном твите была дата и время акции в поддержку Алексея Навального.
а когда @sssmirnov успел вступить в «московскую группу Тараканы»? и про медиазону ничего не сказал, и подпись странная — «Дмитрий Спирин»— имя пока не придумал (@nemozhenya) January 20, 2021
или это всё последствия тату... pic.twitter.com/fU9L3YQFRh
Полиция сочла, что этим постом в Twitter Смирнов призывал "неограниченное число участников принять участие в несогласованной акции 23 января", писала "Медиазона".
При этом, как отмечает издание, на картине не было никаких призывов и не было указано место проведения акции.
В суд Смирнов пришел в футболке группы "Тараканы".
Ранее сообщалось, что в субботу, 30 января, в Москве был задержан главный редактор издания "Медиазона" Сергей Смирнов, когда вышел на прогулку с сыном.
После составления протокола Сергей Смирнов был отпущен из полиции.