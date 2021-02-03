Ср, 3.02.2021
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Главреда "Медиазоны" арестовали на 25 суток: его обвинили в призыве к участию в акции за Навального

ФОТО: "Дождь"/Telegram

Тверской районный суд Москвы назначил главному редактору издания "Медиазона" Сергею Смирнову 25 суток ареста, сообщает "Медуза".

Смирнова обвинили в повторном нарушении правил публичных мероприятий. Поводом стало то, что 20 января журналист в Twitter ретвитнул шутку о том, что он похож на лидера группы "Тараканы" Дмитрия Спирина. На данном твите была дата и время акции в поддержку Алексея Навального.

Полиция сочла, что этим постом в Twitter Смирнов призывал "неограниченное число участников принять участие в несогласованной акции 23 января", писала "Медиазона".

При этом, как отмечает издание, на картине не было никаких призывов и не было указано место проведения акции.

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В суд Смирнов пришел в футболке группы "Тараканы".

Ранее сообщалось, что в субботу, 30 января, в Москве был задержан главный редактор издания "Медиазона" Сергей Смирнов, когда вышел на прогулку с сыном.

После составления протокола Сергей Смирнов был отпущен из полиции.

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