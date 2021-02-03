Главреда "Медиазоны" арестовали на 25 суток: его обвинили в призыве к участию в акции за Навального

Смирнова обвинили в повторном нарушении правил публичных мероприятий. Поводом стало то, что 20 января журналист в Twitter ретвитнул шутку о том, что он похож на лидера группы "Тараканы" Дмитрия Спирина. На данном твите была дата и время акции в поддержку Алексея Навального.