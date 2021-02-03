Эпидемиолог: среди детей Covid-19, вероятно, более распространен, чем указано в официальной статистике

Еще 27 января Перевощиков заявлял, что наблюдается рост заболеваемости Covid-19 среди подростков, что свидетельствует о том, что они не соблюдают ограничения, встречаясь со своими сверстниками.

Эпидемиолог отметил, что в настоящее время не отмечается рост заболеваемости среди детей в возрасте от 2 до 12 лет.

"С другой стороны, рост заболеваемости среди подростков в возрасте от 13 до 18 лет все еще продолжается. Еще более выражен он среди подростков в возрасте от 16 до 18 лет.

Хотя они и учатся дистанционно, все же были каникулы, и очевидно, что эти люди заражаются, общаясь друг с другом, а не в своих семьях", - отметил Перевощиков.

SPKC также пришел к выводу, что дети меньше обследуются на наличие Covid-19, потому что у них симптоматика наблюдается реже, чем в других возрастных группах. Также есть родители, которые не соглашаются на тестирование своих детей.