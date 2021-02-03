Большинство новых случаев Covid-19 зарегистрировано в Риге, Даугавпилсе и Валкском крае

За последние сутки в Риге было зарегистрировано 352 новых случая заражения, а общее кумулятивное число заболевших в столице за 14 дней в настоящее время составляет 3659 человек.

В Даугавпилсе зарегистрировано 76 новых заболевших, а общее количество пациентов за две недели достигло 739 жителей города.

В Валкском крае зарегистрировано 63 новых заболевших, а общее количество пациентов за последние две недели увеличилось до 117 жителей края. После этих изменений Валкский край также стал муниципалитетом с самой высокой долей заболевших в Латвии на 100 000 жителей.

В Резекне за минувшие сутки было обнаружено еще 35 новых инфицированных, в Юрмале - 28, в Елгаве и Лиепае - по 27, в Алуксненском крае - 25, в Ливанском крае - 22, в Адажском и Даугавпилсском краях - по 21, в Прейльском крае - 20 жителей.

Наибольшее количество заболевших за последние две недели в Риге - 3659, Даугавпилсе - 739, Елгаве - 425, Резекне - 266, Юрмале - 265, Лиепае - 246, в Гулбенском крае - 238, а также в Елгавском крае и Екабпилсе - по 172 человека.