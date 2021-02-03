Как отреагировали в мире на происходящее с Алексеем Навальным? Реакция США и Евросоюза
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TVNET в сотрудничестве с телеканалом "Настоящее Время" представляет ежедневную информационную программу "Главное".
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Как отреагировали в мире на происходящее с Алексеем Навальным? Реакция США и Евросоюза
Евросоюз осудил приговор российскому оппозиционному политику Алексею Навальному. ЕС считает замену условного срока на реальный неприемлемым, поскольку это имеет политическую подоплеку, говорится в сообщении Совета Европы.
"Европейский союз осуждает и считает неприемлемым решение российских властей приговорить господина Навального, поскольку оно имеет политическую подоплеку и противоречит международным обязательствам России в области прав человека", – говорится в заявлении Совета Европы.
Отмечается, что Европейский суд по правам человека уже определил в своем решении от 2017 года, что приговор Навальному по делу Yves Rocher был "произвольным и явно необоснованным".
Европейский союз напомнил, что "постоянно призывал российские власти соблюдать свои национальные и международные обязательства по уважению и обеспечению прав человека и равенства перед законом".
ЕС снова призвал к "немедленному и безоговорочному освобождению" Навального, а также всех граждан и журналистов, которые были задержаны за осуществление своих прав на мирные собрания и свободу выражения мнений. По мнению Евросоюза, эти события подтверждают "постоянную негативную тенденцию сужения пространства для оппозиции, гражданского общества и независимых голосов" в Российской Федерации.
Возмущение приговором Алексею Навальному ранее выразили и другие зарубежные политики.
"Подобно любому российскому гражданину, Алексей Навальный должен пользоваться правами, предоставляемыми российской Конституцией, а Россия имеет международные обязательства – соблюдать принцип равенства перед законом и право на свободу слова и мирные собрания", – заявил глава внешнеполитического ведомства США Энтони Блинкен.
Министр иностранных дел Великобритании Доминик Рааб назвал приговор Навальному примером "извращенного правосудия". А канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что приговор "далек от законности любого правового государства", и призвала российские власти освободить Навального. К немедленному освобождению политика призвал и президент Франции Эммануэль Макрон. Несогласие по политическим вопросам не может считаться преступлением, считает он.
Видео: ГЛАВНОЕ | 03.02.2021
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