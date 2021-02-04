Правительство примет решение о продлении режима ЧС и изменениях ограничений

Правительство и совет по кризисному управлению на совместном заседании во вторник договорились о продлении режима чрезвычайной ситуации, которая в Латвии была объявлена 9 ноября прошлого года, до 6 апреля.

Премьер-министр Кришьянис Кариньш сообщил, что правительство также концептуально договорилось изменить ограничения, направленные на снижение заболеваемости Covid-19, чтобы они стали более эффективными и понятными.

Конкретные решения будут приняты на сегодняшнем заседании правительства.

Напомним, во вторник, 2 февраля, на совместном заседании Кабинета министров и совета по кризисному управлению была достигнута договоренность о продлении режима чрезвычайной ситуации до 6 апреля, сообщил СМИ премьер-министр Кришьянис Кариньш (JV).

Режим чрезвычайной ситуации, предусматривающий меры по ограничению распространения Covid-19, был объявлен 9 ноября прошлого года.

На заседании было заслушано сообщение Минздрава о ситуации с заболеваемостью Covid-19 и необходимых мерах безопасности. Минздрав предложил ввести новую стратегию управления рисками в связи с распространением Covid-19 - принцип светофора, определив четыре группы эпидемиологических показателей, в соответствии с которыми устанавливаются ограничения.

Со следующей недели, с 8 февраля, в отдельных магазинах можно будет приобрести все товары, будут вновь работать книжные магазины, свидетельствует информация агентства LЕТА о решениях, принятых на заседании правительства.

Как сообщил в Twitter министр экономики Янис Витенбергс, правительство во вторник, 2 февраля, концептуально одобрило принципы безопасной торговли, которые предусматривают более строгие требования.

"В переходный период с 8 февраля торговать на месте всем ассортиментом товаров смогут магазины, где в основном продаются продукты питания и средства гигиены, а также книжные магазины", - сообщил Витенбергс.

Решение правительства не предусматривает, что работу полностью смогут возобновить все места торговли. Изменения будут относиться к тем магазинам, которые смогут выполнить требование о том, что большинство товаров - продукты питания или средства гигиены.