Запрет неважных поездок, продление ЧС, отмена комендантского часа: что решило правительство

Правительство и совет по кризисному управлению на совместном заседании во вторник договорились о продлении режима чрезвычайной ситуации, который в Латвии был объявлен 9 ноября прошлого года, до 6 апреля.

Премьер-министр Кришьянис Кариньш сообщил, что правительство также концептуально договорилось изменить ограничения, направленные на снижение заболеваемости Covid-19, чтобы они стали более эффективными и понятными.

Из-за перегрузки полиции может быть рассмотрен отказ от комендантского часа

Из-за загруженности полиции может быть рассмотрена возможность отмены комендантского часа.

Напомним, в четверг правительство на заседании Кабинета министров принимает решение о продлении режима чрезвычайной ситуации до 6 апреля.

Как свидетельствуют поданные на рассмотрение правительства поправки, до 6 апреля предлагается продолжать и комендантский час.

В то же время в документ включен комментарий, в котором говорится, что координационная группа по управлению кризисными ситуациями на своем заседании 3 февраля

не поддержала продолжение применения комендантского часа, мотивируя это тем, что его введение было связано с необходимостью предотвращения традиционных скоплений людей в новогодние праздники. 6

В комментарии также отмечается, что ресурсы правоохранительных органов задействованы в контроле за исполнением решений правительства, но полиция не освобождена от основных задач - борьбы с преступностью, обеспечения общественного порядка.

Побочным эффектом работы полиции в комендантский час является невозможность уделять достаточное внимание и ресурсы для контроля за соблюдением эпидемиологических требований, говорится в комментарии.

Латвия планирует на две недели запретить все неважные поездки

Министерство иностранных дел (МИД) предлагает в период с 10 по 24 февраля запретить въезд в Латвию по несущественным причинам из всех стран ЕС, ЕЭЗ, Швейцарии и Великобритании, свидетельствуют поправки к распоряжению о введении режима чрезвычайной ситуации.

Поправки предусматривают, что въезд в Латвию будет разрешен только по неотложным и важным причинам, которыми считаются работа, учеба, воссоединение семьи, лечение, транзит или сопровождение несовершеннолетних, возвращение на постоянное место жительства или посещение похорон.

При этом уже введенные требования эпидемиологической безопасности не будут отменены или изменены, то есть въезжающие в Латвию все равно должны будут предъявить тест на Covid-19 и соблюдать самоизоляцию.

Поправки предусматривают также, что временно не будут осуществляться международные пассажирские перевозки через аэропорты, порты и на автобусах из Великобритании, Ирландии, Португалии и в эти страны, так как там высока распространенность новых штаммов Covid-19.

Принципы безопасной торговли

Со следующей недели, с 8 февраля, в отдельных магазинах можно будет приобрести все товары, будут вновь работать книжные магазины, свидетельствует информация агентства LЕТА о решениях, принятых на заседании правительства.

Как сообщил в Twitter министр экономики Янис Витенбергс, правительство во вторник, 2 февраля, концептуально одобрило принципы безопасной торговли, которые предусматривают более строгие требования.

"В переходный период с 8 февраля торговать на месте всем ассортиментом товаров смогут магазины, где в основном продаются продукты питания и средства гигиены, а также книжные магазины", - сообщил Витенбергс. 6

Решение правительства не предусматривает, что работу полностью смогут возобновить все места торговли. Изменения будут относиться к тем магазинам, которые смогут выполнить требование о том, что большинство товаров - продукты питания или средства гигиены.