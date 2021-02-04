"Ужас, скорее бы это закончилось". Пенсионеры делятся впечатлением о жизни во время пандемии

Несмотря на то, что пандемия Covid-19 повлияла на жизнь каждого, часть общества должна особо защищаться от заражения. Одна из этих групп - люди старшего возраста, у которых больший риск, что течение болезни и последствия будут тяжелыми. О том, как пенсионеры чувствуют себя в это время и что они думают о "новом нормальном", порталу Apollo рассказали некоторые из них.

Как бы мы ни старались защитить своих пожилых родственников, не приезжая к ним в гости и призывая их самих по возможности снизить риски заражения, понятно, что полностью жизнь не остановилась и в столкнуться с Covid-19 может любой. Конечно, на риск влияет место жительства и ежедневные привычки, а также страхи заболеть, рассказали порталу некоторые пенсионеры.

"Мне страшно. Людям стоит этого бояться, такова естественная реакция. Мне очень страшно, да", - рассказала Мария (во всей статье имена людей изменены).

И Аустра, среди знакомых которыой было несколько случаев заражения Covid-19, тоже боится этого вируса.

"Некоторые коллеги заболели очень тяжело, у некоторых прошло спокойнее, но я - в группе риска, поэтому очень боюсь. 3

Я боюсь и того, что не могу пойти в библиотеку, кафе, книжный или просто спокойной пойти в кино. Я очень боюсь всего этого", - рассказала она.

Директор исследовательского центра SKDS Арнис Кактиньш рассказал, что страх среди жителей старшего возраста понятен.

"У всех жителей Латвии нет одинаковой вероятности тяжело пострадать от этого вируса, и его боится группа, у которой могут быть самые тяжелые последствия.

Чем ты старше, тем больше стоит бояться. Если ты подросток, конечно, - чего там много бояться?" - отметил Кактиньш.

Чтобы защитить одну из наименее защищенных групп общества и снизить ее вероятность заразиться Covid-19, на прошлой неделе департамент благосостояния Рижской думы выступил с предложением к пенсионерам свои дела планировать посреди дня, когда в магазинах и общественном транспорте меньше людей.

И пенсионеры рассказывают, что именно в этих двух местах у них наибольшая вероятность этим вирусом заразиться.

"Я живу в городе, и возможности заболеть у меня две - или когда иду в магазин, или когда еду на огород на общественном транспорте", - говорит Велта, добавляя, что всегда, когда возможно, она все-таки ходит пешком, а также оценивает введенные в магазинах меры безопасности.

И Аустра говорит, что общественный транспорт - ее опасная зона, однако она пытается придерживаться призыва департамента благосостояния Рижской думы. 3

"Вообще я работаю меньше, чем раньше, но и сейчас приходится ездить как на троллейбусе, так и на автобусе. На поезде меньше, но тоже приходится. Я вообще заметила, что куда меньше людей используют общественный транспорт, за исключением утренних часов и около пяти вечера, когда он полон - тогда я на транспорте стараюсь не перемещаться", - рассказала она.

Спокойнее по поводу возможности заразиться Covid-19 себя чувствуют те, у кого дни не проходят в городе.

Майя живет в селе и по делам ходит пешком, однако, так как женщина вынуждена работать очно, предосторожность по-прежнему необходима.

"Несмотря на то, что живу в селе, поэтому возможность, например, заболеть в транспорте у меня отпадает, я все равно осторожна. Я врач у детей, которые не находятся в группе риска Covid-19, но, конечно, мне нужно быть осторожной.

Но все это меня тревожит - никуда не пойти, больницы полные... Ужас, скорее бы это закончилось", - отметила Майя.

Совсем спокойно происходящее воспринимает Гунта, которая отметила, что ее этот вирус совсем не пугает именно потому, что ее дни проходят в глубоком лесу.

"Мне совсем не страшно от всего происходящего, так как нет никакой коммуникации. Мне тревожиться нечего", - пояснила она.

Пенсионерка отметила, что, конечно, находится в группе риска и надо защищать себя, что она и делает, не ходит в гости и никуда не ездит. 3

"Ай, ну что нам, мы уже старые, мы живем именно в эти сумасшедшие годы, но привыкаем. Единственное, у меня все это время были проблемы с сердцем, нужна была операция, но даже по этому поводу никаких жалоб, врачи очень хорошие, все очень хорошо прошло даже в таких условиях", - сказала она.

Кактиньш отмечает, что именно пенсионеры воспринимают установленные в стране ограничения наиболее ответственно.

"Если оценивать данные опроса, то старики к этой ситуации подходят куда ответственнее среднестатистического жителя, что понятно. Очевидно, они услышали то, какова объективная реальность, о которой говорят, очевидно видна большая разница в отношениях как к ограничениям, так и, например, к вакцинации", - рассказал директор исследовательского центра.

Кроме того, он отмечает, что пенсионеры меньше всего жалуются не нехватку информации, так как понятно, что "информации много, но вопрос в том, что тебя интересует". 3

"Здесь можно увидеть, что именно потому, что болезнь затрагивает старых людей больше, их это больше интересует, в результате чего именно пенсионеры знают больше", - пояснил Кактиньш.

Однако Велта отмечает, что именно большое количество информации выбило ее из колеи в вопросе вакцинации, поэтому она от прививки воздержится, во всяком случае пока.

"Все, что я читаю... Все-таки, думаю, что скорее нет. Несмотря на то, что наше правительство и специалисты говорят, что все хорошо, когда почитала что-то в интернете, я не поняла, почему такие статьи вообще есть, если это неправда? И если это правда, то зачем людей побуждают вакцинироваться? Я не знаю. Я несколько раз читала, что, в принципе, один, другой, кто вакцинировался, считается самоубийцей", - сказала пенсионерка.

В свою очередь настрой Гунты к вакцинации от Covid-19 более строг.

"Я ясно могу сказать, что не будут прививаться. Это свободный выбор каждого, но я - нет. Лучше буду избегать общественных мест, буду жить тихо и спокойно, но вакцину - нет", - рассказала пенсионерка, у которой есть собственное хозяйство, поэтому из магазина что-то нужно очень редко и необходимости покидать дом в принципе нет. "Слава богу, еда у нас есть, что надеть есть, да и что обуть имеется".

В свою очередь Майя уже использовала возможность привиться, ждет ее и Аустра.

"Я очень жду вакцинацию. Как только это станет доступным, все, кто в списке, вакцинируемся.

Понимаю, что у нас в школу приедут, нас всех уколят, и будем все ходить здоровые и довольные", - отметила Аустра.

Пенсионеры признались порталу, что, несмотря на то, что к этой ситуации привыкли и регулярно получают фото и видео детей и внуков, все-таки они очень ждут, когда время пандемии Covid-19 останется за плечами, и это понятно, так как, как сказал Кактиньш, "социализация для всех одинаково важна, страдают и старики". 3

"Я сказал бы, что им "к новому нормальному" адаптироваться было легче, особенно если уже была пенсия и быт особо не изменился", - отметил он.

Так или иначе - пенсионеры рассказывают, что хоть общее ощущение не очень, ничего другого, кроме как потерпеть и ждать лучшего завтра, не остается. Впрочем, мнение о запрете на приобретение обуви в зимнее время есть и у этой части общества.

"У меня, например, порвались колготки, затем у меня порвались ботинки, которые я недавно купила. У сапогов подошва как большой язык, полностью все порвалось. Я хотела пойти в магазин поменять, но магазин закрыт - ни поменять, ни купить. Надеюсь, что сегодня получится с внучкой какие-то купить, более хорошие мне по этой мокроте надевать просто жалко", - сказал Велта.

В основе всего - терпение, и пенсионеры не понимают тех, кто по-прежнему не осознает серьезность ситуации и выражает агрессию по отношению к другим.

"Как по-прежнему могут быть люди, которые все отрицают? Я недавно сама сшила себе маску для лица, сфотографировалась с ней и выложила в профиль на Draugiem. Мне там пришло сообщение, чтобы я хотя бы сняла намордник. 3