Жителей Эстонии удивил необычный полицейский автомобиль

Одно из наиболее частых нарушений, которые допускают участники движения, - это превышении скорости, поэтому, вероятно, многих водителей лишний раз посмотреть на спидометр вынудил необычный автомобиль полиции.

Он стоит в поле рядом с дорогой и издалека действительно похож на патрульную машину. Лишь подъехав ближе, даже нарушитель правил может облегченно выдохнуть, так как оказывается, что объект сделан из снега.

Как оказалось, снежный полицейский автомобиль создали полицейские из ближайшего города Пайде, где участвовали в ежегодном фестивале снежных фигур. Пока остальные участники фестиваля творчески выражались с помощью различных человекоподобных снежных объектов и классических снеговиков, с которыми можно сделать селфи, стражи порядка занялись более серьезным делом, и их поделка выполняет и профилактическую функцию, вынуждая снизить скорость.