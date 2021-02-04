Видео ⟩ 19-летняя дочь Навального завела TikTok. Что мы о ней узнали?
Дочь политика Алексея Навального Дарья завела аккаунт в TikTok. Об этом рассказала ее мама - Юлия Навальная.
Дочь политика Алексея Навального Дарья завела аккаунт в TikTok. Об этом рассказала ее мама - Юлия Навальная.
"Спасибо вам огромное за то, что выходите, за то, что пишите, за то, что спрашиваете, как я. Я в порядке. Муж вот письмо написал, мама голубцы прислала, дочка тикток завела, а сама я получила штраф за то, что просто шла по своему родному городу. Все как у всех", - написала Юлия в Instagram.
Что публикует Даша?
"Всем привет!:) Спасибо за поддержку и милые сообщения", - подписала первый и пока что единственный ролик девушка.
@dasha_navalnaya
Всем привет!:) Спасибо за поддержку и милые сообщения🥰 ##навальный ##навальная ##дашанавальная ##dashanavalnaya ##navalny ##hellotiktok♬ son original - Thony G
В нем студентка Стэнфордского университета рассказывает о себе вот что:
В конце ролика Навальная пожелала всем беречь себя и оставаться позитивными.
Видео набрало 1,3 миллиона просмотров, более 274 тысячи лайков и трех тысяч комментариев. Большинство пользователей пишут слова поддержки, отмечая, что родители Даши - вдохновляют их тоже.
Напомним, 2 февраля Мосгорсуд приговорил российского оппозиционера Алексея Навального к 3,5 годам колонии общего режима по делу Yves Rocher - его условный срок был заменен на реальный. Учитывая время, проведенное политиком под домашним арестом, он должен выйти на свободу в 2023 году.
Всего Навальный в соответствии с решением должен провести в колонии общего режима два года и восемь месяцев.