Видео ⟩ 19-летняя дочь Навального завела TikTok. Что мы о ней узнали?

"Спасибо вам огромное за то, что выходите, за то, что пишите, за то, что спрашиваете, как я. Я в порядке. Муж вот письмо написал, мама голубцы прислала, дочка тикток завела, а сама я получила штраф за то, что просто шла по своему родному городу. Все как у всех", - написала Юлия в Instagram.

Что публикует Даша?

"Всем привет!:) Спасибо за поддержку и милые сообщения", - подписала первый и пока что единственный ролик девушка.

В нем студентка Стэнфордского университета рассказывает о себе вот что:

любимый цвет - темно-зеленый;

рост - 183 сантиметра;

размер ноги - 40/41;

знак Зодиака - Дева;

отношений нет;

ее вдохновляют мама и папа;

любимая еда - манго и голубика/черника;

любимые сериалы - "Охотник за разумом", "Хор" и "Черный список";

любимые животное - квокка.

В конце ролика Навальная пожелала всем беречь себя и оставаться позитивными.

Видео набрало 1,3 миллиона просмотров, более 274 тысячи лайков и трех тысяч комментариев. Большинство пользователей пишут слова поддержки, отмечая, что родители Даши - вдохновляют их тоже.

Напомним, 2 февраля Мосгорсуд приговорил российского оппозиционера Алексея Навального к 3,5 годам колонии общего режима по делу Yves Rocher - его условный срок был заменен на реальный. Учитывая время, проведенное политиком под домашним арестом, он должен выйти на свободу в 2023 году.