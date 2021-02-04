Чт, 4.02.2021
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Алексей Навальный
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Видео ⟩ 19-летняя дочь Навального завела TikTok. Что мы о ней узнали?

Дочь политика Алексея Навального Дарья завела аккаунт в TikTok. Об этом рассказала ее мама - Юлия Навальная. 

"Спасибо вам огромное за то, что выходите, за то, что пишите, за то, что спрашиваете, как я. Я в порядке. Муж вот письмо написал, мама голубцы прислала, дочка тикток завела, а сама я получила штраф за то, что просто шла по своему родному городу. Все как у всех", - написала Юлия в Instagram. 

Что публикует Даша? 

"Всем привет!:) Спасибо за поддержку и милые сообщения", - подписала первый и пока что единственный ролик девушка. 

@dasha_navalnaya

Всем привет!:) Спасибо за поддержку и милые сообщения🥰 ##навальный ##навальная ##дашанавальная ##dashanavalnaya ##navalny ##hellotiktok

♬ son original - Thony G

В нем студентка Стэнфордского университета рассказывает о себе вот что:

  • любимый цвет - темно-зеленый;
  • рост - 183 сантиметра;
  • размер ноги - 40/41;
  • знак Зодиака - Дева;
  • отношений нет;
  • ее вдохновляют мама и папа;
  • любимая еда - манго и голубика/черника;
  • любимые сериалы - "Охотник за разумом", "Хор" и "Черный список";
  • любимые животное - квокка.

В конце ролика Навальная пожелала всем беречь себя и оставаться позитивными.

Видео набрало 1,3 миллиона просмотров, более 274 тысячи лайков и трех тысяч комментариев. Большинство пользователей пишут слова поддержки, отмечая, что родители Даши - вдохновляют их тоже. 

Напомним, 2 февраля Мосгорсуд приговорил российского оппозиционера Алексея Навального к 3,5 годам колонии общего режима по делу Yves Rocher - его условный срок был заменен на реальный. Учитывая время, проведенное политиком под домашним арестом, он должен выйти на свободу в 2023 году. 

Всего Навальный в соответствии с решением должен провести в колонии общего режима два года и восемь месяцев.

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