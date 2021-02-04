Чт, 4.02.2021
Я нанес ему смертельную обиду тем, что выжил. Потом я нанес еще более серьезную обиду: я не спрятался. А потом случилось вообще страшное - я участвовал в расследовании своего собственного отравления. Алексей Навальный
Алексей Навальный
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Covid-19 в Латвии: 742 новых случая за сутки, скончался 31 человек
Госпитализированы 90 пациентов

Иллюстративное фото ФОТО: Reuters/ScanPix

За прошедшие сутки в Латвии выявлено 742 новых случая Covid-19, скончался 31 инфицированный, сообщает Центр профилактики и контроля заболеваний (SPKC).

Умершие входили в возрастные группы от 50 до 100 лет:

  • два человека в возрасте 50-60 лет,
  • один человек в возрасте 60-70 лет,
  • десять человек в возрасте 70-80 лет,
  • двенадцать человек в возрасте 80-90 лет,
  • шесть человек в возрасте 90-100 лет.

В среду сделано 11 818 тестов на Covid-19, доля положительных результатов составила 6,3%.

С начала пандемии Covid-19 в Латвии выявлен у 69 400 человек, умер 1281 человек, что составляет 1,85% общего количества инфицированных.

По расчетам агентства LETA, за последние 14 дней Covid-19 в Латвии был подтвержден у 10 690 человек, 14-дневная кумулятивная заболеваемость на 100 000 жителей составляет 560,4 случая.

За прошедшие сутки в Латвии госпитализированы 90 больных Covid-19, в том числе три человека переведены в другие больницы. В целом в больницах находятся 995 пациентов с Covid-19, и впервые их количество в этом году упало ниже 1000.

У 898 человек состояние средней тяжести, 97 пациентов находятся в тяжелом состоянии.

За прошедшие сутки из больниц выписаны 105 пациентов с Covid-19, в том числе три переведены в другие больницы.

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