Covid-19 в Латвии: 742 новых случая за сутки, скончался 31 человек

Умершие входили в возрастные группы от 50 до 100 лет:
- два человека в возрасте 50-60 лет,
- один человек в возрасте 60-70 лет,
- десять человек в возрасте 70-80 лет,
- двенадцать человек в возрасте 80-90 лет,
- шесть человек в возрасте 90-100 лет.
В среду сделано 11 818 тестов на Covid-19, доля положительных результатов составила 6,3%.
С начала пандемии Covid-19 в Латвии выявлен у 69 400 человек, умер 1281 человек, что составляет 1,85% общего количества инфицированных.
По расчетам агентства LETA, за последние 14 дней Covid-19 в Латвии был подтвержден у 10 690 человек, 14-дневная кумулятивная заболеваемость на 100 000 жителей составляет 560,4 случая.
За прошедшие сутки в Латвии госпитализированы 90 больных Covid-19, в том числе три человека переведены в другие больницы. В целом в больницах находятся 995 пациентов с Covid-19, и впервые их количество в этом году упало ниже 1000.
У 898 человек состояние средней тяжести, 97 пациентов находятся в тяжелом состоянии.
За прошедшие сутки из больниц выписаны 105 пациентов с Covid-19, в том числе три переведены в другие больницы.