В Пурвциемсе на подземной стоянке многоэтажки загорелась машина: эвакуированы шесть человек

В среду в 8 часов утра пожарные получили вызов на улицу Пуцес в Пурвциемсе, где в девятиэтажном жилом доме чувствовалось задымление. На месте происшествия пожарные констатировали, что на подземной стоянке дома горит автомобиль.

Пожарные эвакуировали из здания шесть человек. В течение неполного часа пожар повышенной опасности был ликвидирован.