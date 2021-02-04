В Пурвциемсе на подземной стоянке многоэтажки загорелась машина: эвакуированы шесть человек
В результате пожара автомобиля на подземной автостоянке в многоэтажном доме в Риге были эвакуированы шесть человек, сообщает агентство LETA.
В результате пожара автомобиля на подземной автостоянке в многоэтажном доме в Риге были эвакуированы шесть человек, сообщает агентство LETA.
В среду в 8 часов утра пожарные получили вызов на улицу Пуцес в Пурвциемсе, где в девятиэтажном жилом доме чувствовалось задымление. На месте происшествия пожарные констатировали, что на подземной стоянке дома горит автомобиль.
Пожарные эвакуировали из здания шесть человек. В течение неполного часа пожар повышенной опасности был ликвидирован.
Всего за прошедшие сутки Пожарно-спасательная служба получила 32 вызова: 11 - на тушение пожаров, 16 - на спасательные работы, а пять вызовов оказались ложными.