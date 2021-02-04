Газета: решения правительства могут ослабить конкуренцию в торговле

Согласно постановлению правительства, с 8 февраля в таких продовольственных магазинах, как Rimi, Maxima Latvija, Elvi, Mego и других можно будет приобрести также непродовольственные товары, которыми специализированные магазины торговать не смогут. Например, магазин посуды Rito не сможет продавать на месте тарелки и кастрюли, а в Rimi или Maxima Latvija их можно будет свободно купить.

На вопрос, не противоречит ли это принципам честной конкуренции, председатель Совета по конкуренции Юрис Гайкис отвечает отрицательно.

Такое решение обусловлено спецификой чрезвычайного положения, кроме того, торговым предприятиям, чья деятельность разрешена только в интернете, доступна государственная поддержка - пособия за простой, зарплатные субсидии и гранты для оборотных средств.