Чт, 4.02.2021
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Алексей Навальный
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airBaltic Training ищет техников для работы в Лиепае

ФОТО: Пресс-фото

Предприятие airBaltic Training, которое в прошлом году на своей базе в Международном аэропорту Лиепая открыло первый в Балтии центр обслуживания самолетов Diamond Aircraft DA40 и DA42, начало дополнительный набор ряда технических работников, сообщили RUS TVNET в компании.

Кристап Лапса, исполнительный директор airBaltic Training: "В настоящее время мы продолжаем активно привлекать потенциальных клиентов в странах Балтии и Скандинавии и ожидаем, что летом в центре обслуживания вырастет нагрузка. Сейчас в Лиепае на предприятии занято пять техников и продолжается создание новых высококвалифицированных рабочих мест". 

airBaltic Training получило право осуществлять гарантийное и послегарантийное обслуживание самолетов Diamond Aircraft DA40 и DA42, а также предоставлять подтвержденную производителем гарантию.

Подробнее о возможностях работы в airBaltic и его дочерних предприятиях можно узнать, посетив здесь.

Академия пилотов airBaltic начала процесс приема заявок в новые группы студентов в 2021 году. Получить дополнительную информацию и подать заявку на учебу можно здесь.

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