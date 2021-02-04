airBaltic Training ищет техников для работы в Лиепае

Кристап Лапса, исполнительный директор airBaltic Training: "В настоящее время мы продолжаем активно привлекать потенциальных клиентов в странах Балтии и Скандинавии и ожидаем, что летом в центре обслуживания вырастет нагрузка. Сейчас в Лиепае на предприятии занято пять техников и продолжается создание новых высококвалифицированных рабочих мест".

airBaltic Training получило право осуществлять гарантийное и послегарантийное обслуживание самолетов Diamond Aircraft DA40 и DA42, а также предоставлять подтвержденную производителем гарантию.

Подробнее о возможностях работы в airBaltic и его дочерних предприятиях можно узнать, посетив здесь.