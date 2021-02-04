В Литве за сутки подтвержден 721 новый случай Covid-19, в Эстонии - 673

Литва

За минувшие сутки в Литве подтвержден 721 новый случай коронавируса, от этого заболевания скончались 12 человек, сообщил в четверг Департамент статистики.

Кроме того, в общую статистику смертей включены еще шесть смертей от коронавируса, когда фактическая дата смерти имела место раньше.

За минувшие сутки выздоровели 1442 человека.

С начала пандемии в Литве зарегистрировано 184 948 случаев Covid-19, 133 994 человека выздоровели, 45 753 человека еще больны.

От коронавируса в Литве скончались 2885 человек.

Первой дозой вакцины от Covid-19 в Литве привиты 75 804 человека, двумя дозами - 30 241 человек.

За минувшие сутки взято 8855 проб на коронавирус, общее количество тестов с начала пандемии в Литве составляет 1, 957 млн.

Эстония

В Эстонии за минувшие сутки проанализированы 5167 тестов на коронавирус, положительными из них оказались 673, то есть 13 процентов общего количества тестов, 10 человек скончались.

Как сообщил в среду департамент здоровья, согласно данным Регистра народонаселения больше всего случаев заражения было в Харьюмаа - 288, в том числе 214 в Таллинне.

Показатель кумулятивной заболеваемости за последние 14 дней составил 536,3 случая на 100 000 человек, а доля первичных позитивных результатов составляет 10,8 процента сделанных тестов.

За сутки в больницах открыты 49 новых историй болезни Covid-19, в больницах находятся 413 пациентов.