В Эстонии врач, сделавшая прививку российскому генконсулу, лишилась руководящей должности

Председатель правления Ида-Вируской центральной больницы Тармо Баклер сообщил, что надзорная процедура завершена и все данные переданы в Департамент здоровья. "На прошлой неделе было действительно подтверждено, что это был случай вакцинации, который не соответствовал правилам", - пояснил Баклер.

"На данный момент нам нечего добавить, кроме того, что это был случай вакцинации, который не соответствовал правилам. Мотивы и прочее за три дня так и не выяснились", - ответил он на вопрос, получил ли лечащий врач деньги или что-либо еще за уколы вакцины.

Уже в ходе производства было решено, что доктор Ильина не будет продолжать работу в качестве заведующей пульмонологией. "Доктор Ильина продолжит свою клиническую работу, и в будущем у нее будет меньше управленческих обязанностей", - пояснил Баклер.

29 января Ида-Вируская центральная больница начала внутреннее расследование, чтобы выяснить, при каких обстоятельствах российский генконсул в Нарве Юрий Грибков был привит в больнице вне очереди.

Журналисты Eesti Päevaleht проследили, как ​​Грибков после полудня приехал в Ида-Вирускую центральную больницу в Йыхви, чтобы получить вторую инъекцию коронавирусной вакцины от доктора Вероники Ильиной, а сам консул, когда выходил из больницы, признался журналистам, что приезжал на прививку.

Председатель правления Ида-Вируской центральной больницы Тармо Баклер сказал 29 января Postimees, что не существует правил, по которым российский генконсул мог бы получить прививку от коронавируса вне очереди.