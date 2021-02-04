Чт, 4.02.2021
В историю он войдет именно как отравитель. Вот знаете, был Александр Освободитель, или Ярослав Мудрый. А у нас будет Владимир Отравитель трусо́в. Алексей Навальный
Алексей Навальный
3
1 мин для прочтения

В Латвии смертность от Covid-19 на 32% выше, чем в среднем по Европе

Иллюстративное фото ФОТО: Paula Čurkste/LETA

В Латвии количество смертей пациентов с Covid-19 за 14 дней на 1 млн жителей в настоящее время на 32% выше, чем в среднем по Европе, говорится в аннотации изменений в ограничительных мерах, поданных Минздравом на рассмотрение правительству.

В настоящее время кумулятивная 14-дневная смертность среди больных Covid-19 на 1 млн человек составляет в Латвии 136,4 случая, тогда как в Европе - 103,1.

Согласно данным Центра профилактики и контроля заболеваний на 3 февраля, с начала пандемии в Латвии зарегистрировано 65 868 случаев коронавируса, умерли 1250 заболевших, что составляет 1,82% общего числа.

Тем временем в соседней Эстонии с начала пандемии выявлено 46 334 случая Covid-19, умерло 433 человека, что составляет 0,93% всех инфицированных и на 0,89 процентного пункта меньше, чем в Латвии. В Литве выявлено 184 948 случаев заболевания коронавирусом, умерли 2885 человек, что составляет 1,56% общего числа заболевших и на 0,26 процентного пункта меньше, чем в Латвии.

Кумулятивный 14-дневный показатель смертность на 1 млн человек - теоретический показатель, который позволяет сравнивать уровень смертности в регионах с различной численностью населения.

Последние новости

НАВЕРХ
Back