В Латвии смертность от Covid-19 на 32% выше, чем в среднем по Европе

В настоящее время кумулятивная 14-дневная смертность среди больных Covid-19 на 1 млн человек составляет в Латвии 136,4 случая, тогда как в Европе - 103,1.

Согласно данным Центра профилактики и контроля заболеваний на 3 февраля, с начала пандемии в Латвии зарегистрировано 65 868 случаев коронавируса, умерли 1250 заболевших, что составляет 1,82% общего числа.

Тем временем в соседней Эстонии с начала пандемии выявлено 46 334 случая Covid-19, умерло 433 человека, что составляет 0,93% всех инфицированных и на 0,89 процентного пункта меньше, чем в Латвии. В Литве выявлено 184 948 случаев заболевания коронавирусом, умерли 2885 человек, что составляет 1,56% общего числа заболевших и на 0,26 процентного пункта меньше, чем в Латвии.