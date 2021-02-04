Чт, 4.02.2021
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Алексей Навальный
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"Динамо" в Уфе по буллитам проиграло "Салавату Юлаеву"

Хоккеисты "Динамо" ФОТО: Artūrs Stabulnieks/Rīgas "Dinamo"

В четверг, 4 февраля, рижское "Динамо" на выезде потерпело поражение от уфимского "Салавата Юлаева".

Матч завершился со счётом 5:4 Б (2:0, 1:2, 1:2, 0:0, 1:0) в пользу российской команды. Это поражение стало для динамовцев шестым подряд.

В составе победителей отличились Павел Коледов, Родион Амиров, Пётр Хохряков и Теему Хартикайнен. Шайбы рижан забросили Янис Шваненбергс, Глеб Зырянов, Микс Индрашис и Денис Паршин. В послематчевых буллитах победную шайбу хозяев забросил Маркус Гранлунд.

Отметим, что это четвёртая кряду победа уфимского клуба. 

В данный момент рижское "Динамо" с 25 очками в 52 матчах по-прежнему занимает последнее место среди 11 команд Западной конференции и последнее место во всём чемпионате КХЛ. В активе "Салавата" 71 очко в 54 матчах и четвёртое место на "Востоке".

Далее рижан ожидает домашняя игра против московского "Спартака", которая состоится 7 февраля. 

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