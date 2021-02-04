Поехал по ощущениям и вызвал серьезную аварию на Рижской окружной

Как сообщает передача Degpunktā, в среду в 15 часов водитель легкового автомобиля выехал на перекресток, не заметив, что по главной дороге приближается фура. Спастись возможности не было, поэтому произошло сильное столкновение.

"Это потому, что не работал светофор, да и дорога такая. В принципе, моя вина в том, что не заметил", - рассказал водитель Volkswagen.

Галерея: Авария на Рижской окружной

Volkswagen остался стоять посреди перекрестка, а фура умудрилась остаться на колесах, однако заблокировала все полосы на Рижской окружной. Водители в произошедшем друг друга не винят, указывая, что главное - все живы и здоровы.

"Ужасно. Неприятное ощущение. Конечно, все могло закончиться хуже. Самое важное, что человек жив. Важно, что и мы не пострадали. Это - металлолом", - рассказал водитель грузовика.

ФОТО: Скриншот сюжета Degpunktā

Чтобы освободить проезжую часть, дальнобойщику для начала пришлось отсоединить прицеп от тягача. Движение на Рижской окружной дороге полностью было восстановлено в 17:00.

Как сообщили на предприятии Sadales tīkls, в конкретном месте у светофора было отключено электричество, так как в ближайшей округе осуществлялись работы по модернизации сетей. Они были запланированными, о них компания своевременно проинформировала ответственные службы, в том числе и дорожную полицию.