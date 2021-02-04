Впервые в этом году в больницах меньше 1000 пациентов с Covid-19

У 898 человек состояние средней тяжести, 97 пациентов находятся в тяжелом состоянии.
За прошедшие сутки из больниц выписаны 105 пациентов с Covid-19, в том числе три переведены в другие больницы.
Как сообщалось, за прошедшие сутки в Латвии выявлено 742 новых случая Covid-19, скончался 31 инфицированный.
Умершие входили в возрастные группы от 50 до 100 лет.
В среду сделано 11 818 тестов на Covid-19, доля положительных результатов составила 6,3%.
С начала пандемии Covid-19 в Латвии выявлен у 69 400 человек, умер 1281 человек, что составляет 1,85% общего количества инфицированных.
По расчетам агентства LETA, за последние 14 дней Covid-19 в Латвии был подтвержден у 10 690 человек, 14-дневная кумулятивная заболеваемость на 100 000 жителей составляет 560,4 случая.