Чт, 4.02.2021
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Алексей Навальный
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Латвия может получить дополнительно 167 213 доз вакцины Moderna

Иллюстративное фото ФОТО: Jānis Škapars/TVNET

В результате перераспределения вакцин среди стран ЕС Латвия может получить дополнительно 167 213 доз вакцины Moderna, сообщила агентству LETA советник министра здравоохранения Ласма Биндере.

Из них около 100 000 вакцин будут доставлены уже в первом полугодии этого года.

Поделиться своими вакцинами с Латвией выразили готовность другие страны ЕС. Процесс перераспределения организовала Швеция.

С учетом нехватки вакцин и медленного процесса вакцинации министр здравоохранения Даниэль Павлютс на прошлой неделе обратился в Еврокомиссию с просьбой найти возможность перераспределения вакцин в пользу Латвии в первом и втором кварталах этого года.

"Эти дополнительные вакцины защитят более 83 600 наших жителей, при этом около 50 000 человек уже в первом полугодии. Мы сможем быстрее начать более широкую вакцинацию самых уязвимых жителей. Спасибо партнерам по ЕС",

- заявил министр.

Первые поставки перераспределенных вакцин Moderna планируются в марте, а большая часть поступит во втором квартале.

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