Латвия может получить дополнительно 167 213 доз вакцины Moderna

Из них около 100 000 вакцин будут доставлены уже в первом полугодии этого года.
Поделиться своими вакцинами с Латвией выразили готовность другие страны ЕС. Процесс перераспределения организовала Швеция.
С учетом нехватки вакцин и медленного процесса вакцинации министр здравоохранения Даниэль Павлютс на прошлой неделе обратился в Еврокомиссию с просьбой найти возможность перераспределения вакцин в пользу Латвии в первом и втором кварталах этого года.
"Эти дополнительные вакцины защитят более 83 600 наших жителей, при этом около 50 000 человек уже в первом полугодии. Мы сможем быстрее начать более широкую вакцинацию самых уязвимых жителей. Спасибо партнерам по ЕС",
Первые поставки перераспределенных вакцин Moderna планируются в марте, а большая часть поступит во втором квартале.