В среду вакцинацию от Covid-19 завершили 1328 человек
В среду вакцинацию от Covid-19 завершили 1328 человек, свидетельствуют данные Национальной службы здравоохранения.
В среду вакцинацию от Covid-19 завершили 1328 человек, свидетельствуют данные Национальной службы здравоохранения.
Первую прививку вчера сделали 228 человек.
В целом вакцину от Covid-19 получили 17 486 человек, в том числе 10 827 уже завершили вакцинацию.
Вакцинация от коронавируса в Латвии началась в конце декабря. Первыми от Covid-19 прививаются медики и другие работники медицинских учреждений.