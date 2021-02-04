Чт, 4.02.2021
Я нанес ему смертельную обиду тем, что выжил. Потом я нанес еще более серьезную обиду: я не спрятался. А потом случилось вообще страшное - я участвовал в расследовании своего собственного отравления. Алексей Навальный
Алексей Навальный
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В среду вакцинацию от Covid-19 завершили 1328 человек

Иллюстративное фото ФОТО: Reuters/ScanPix

В среду вакцинацию от Covid-19 завершили 1328 человек, свидетельствуют данные Национальной службы здравоохранения.

Первую прививку вчера сделали 228 человек.

В целом вакцину от Covid-19 получили 17 486 человек, в том числе 10 827 уже завершили вакцинацию.

Вакцинация от коронавируса в Латвии началась в конце декабря. Первыми от Covid-19 прививаются медики и другие работники медицинских учреждений.

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