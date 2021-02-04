Латвия полностью включена в темно-красную зону европейской карты заболеваемости Covid-19

В темно-красную зону включены также Эстония, Чехия, Словения и Португалия.

В Литве темно-красная зона охватывает Вильнюсский регион, а остальная часть Литвы находится в красной зоне, где 14-дневная кумулятивная заболеваемость на 100 000 населения составляет от 150 до 500 случаев.

В темно-красной зоне находится почти вся Испания и некоторые регионы Швеции, Ирландии, Словакии, Франции, Италии, Бельгии и Нидерландов. 18

По данным SPKC, за две недели с 18 января по 31 января совокупная заболеваемость Covid-19 на 100 000 населения в Латвии составляет 550,9 случая. По этому показателю Латвия занимает пятое место среди стран ЕС и ЕЭЗ. Только Португалия, Испания, Чехия и Словения имеют еще более высокий уровень заболеваемости.

В Латвии также самый высокий уровень заболеваемости Covid-19 в странах Балтии: в Литве он составляет 533,3 случая на 100 000 населения, в Эстонии - 518,1. 18