Чт, 4.02.2021
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Инета Пиляне, заместитель омбудсмена
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Латвия полностью включена в темно-красную зону европейской карты заболеваемости Covid-19

test tube with covid blood sample ФОТО: BBC News

Территория Латвии полностью включена в темно-красную зону новой карты заболеваемости Covid-19 Европейского центра профилактики и контроля заболеваний (SPKC). В темно-красную зону включены страны, где 14-дневная кумулятивная заболеваемость Covid-19 на 100 000 населения превышает 500 случаев.

В темно-красную зону включены также Эстония, Чехия, Словения и Португалия.

В Литве темно-красная зона охватывает Вильнюсский регион, а остальная часть Литвы находится в красной зоне, где 14-дневная кумулятивная заболеваемость на 100 000 населения составляет от 150 до 500 случаев.

В темно-красной зоне находится почти вся Испания и некоторые регионы Швеции, Ирландии, Словакии, Франции, Италии, Бельгии и Нидерландов. 

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По данным SPKC, за две недели с 18 января по 31 января совокупная заболеваемость Covid-19 на 100 000 населения в Латвии составляет 550,9 случая. По этому показателю Латвия занимает пятое место среди стран ЕС и ЕЭЗ. Только Португалия, Испания, Чехия и Словения имеют еще более высокий уровень заболеваемости.

В Латвии также самый высокий уровень заболеваемости Covid-19 в странах Балтии: в Литве он составляет 533,3 случая на 100 000 населения, в Эстонии - 518,1.

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На карте SPKC большая часть территории Европы находится в красной зоне. В оранжевой зоне (от 25 до 150 случаев) находится Греция, а также большая часть Дании, Финляндии и Норвегии, а в зеленой зоне, где 14-дневная кумулятивная заболеваемость Covid-19 на 100 000 населения составляет меньше 25 случаев, находятся только север Норвегии и Исландия. 

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