"Никаких репрессий нет": Песков прокомментировал жестокие задержания во время протестов
"В России нет репрессий", - заявил пресс-секретарь президента Владимира Путина Дмитрий Песков, пишет "Медуза".
"В России нет репрессий", - заявил пресс-секретарь президента Владимира Путина Дмитрий Песков, пишет "Медуза".
Журналист "Эха Москвы" задал Пескову вопрос, в котором отметил, что "сейчас произошли самые массовые репрессии в истории новой России. Тысячи задержанных по всей стране, пенитенциарная система просто захлебнулась от такого потока, главный редактор одного из главных СМИ в России арестован, а люди, которые выходят выразить свое мнение, избиваются полицией".
Песков отверг обвинения в массовых репрессиях против участников несанкционированных акций протеста.
Пресс-секретарь Владимира Путина добавил, что акции протеста "доставляют много хлопот гражданам страны" и задержанных оказалось больше, "чем их могут обработать изоляторы". Поэтому, по словам Пескова, часть задержанных до сих пор находятся в автозаках.
Напомним, что 23, 31 января и 2 февраля в России прошли протестные акции в поддержку оппозиционера Алексея Навального. По подсчетам "ОВД-Инфо", на митингах задержали более 10 тысяч человек.