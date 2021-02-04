Чт, 4.02.2021
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Инета Пиляне, заместитель омбудсмена
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"Никаких репрессий нет": Песков прокомментировал жестокие задержания во время протестов

ФОТО: AP/Scanpix

"В России нет репрессий", - заявил пресс-секретарь президента Владимира Путина Дмитрий Песков, пишет "Медуза".

Журналист "Эха Москвы" задал Пескову вопрос, в котором отметил, что "сейчас произошли самые массовые репрессии в истории новой России. Тысячи задержанных по всей стране, пенитенциарная система просто захлебнулась от такого потока, главный редактор одного из главных СМИ в России арестован, а люди, которые выходят выразить свое мнение, избиваются полицией".

Песков отверг обвинения в массовых репрессиях против участников несанкционированных акций протеста

"Никаких репрессий нет. Есть меры, принимаемые полицией в отношении нарушителей закона, в отношении участников незаконных акций", - указал он. 

Пресс-секретарь Владимира Путина добавил, что акции протеста "доставляют много хлопот гражданам страны" и задержанных оказалось больше, "чем их могут обработать изоляторы". Поэтому, по словам Пескова, часть задержанных до сих пор находятся в автозаках.

Напомним, что 23, 31 января и 2 февраля в России прошли протестные акции в поддержку оппозиционера Алексея Навального. По подсчетам "ОВД-Инфо", на митингах задержали более 10 тысяч человек.

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